La livre stable, les investisseurs guettent les nouvelles sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La livre se stabilisait face à l'euro et au dollar vendredi, après être montée la veille suite à des commentaires accommodants de Jean-Claude Juncker, président de la Commission Européenne, sur le Brexit.

Vers 08H50 GMT (10H50 HEC), la livre prenait 0,03% face à la monnaie unique, à 88,15 pence pour un euro, et gagnait 0,12% face au dollar, à 1,2541 dollar.

Plus tôt dans la journée, la devise britannique avait atteint un plus haut en trois mois et demi face à l'euro, à 87,87 euro, et en deux mois face au dollar, à 1,2582 dollar.

"La livre se sent courageuse, elle s'accroche a son optimisme vis-à-vis du Brexit, après les commentaires de la veille de Jean-Claude Juncker qui lui ont permis de remonter", a expliqué Connor Campbell, analyste chez SpreadEx.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a déclaré jeudi qu'il était disposé à abandonner le "backstop" ("filet de sécurité"), visant à éviter le retour d'une frontière en Irlande, si tous ses objectifs étaient atteints.

"Je n'ai pas une relation érotique au 'backstop'. Mais si les résultats sont là, je me fiche des instruments", a-t-il déclaré à la chaîne privée britannique Sky News. "Si les objectifs sont là, tous les objectifs, alors nous n'avons pas besoin du 'backstop'".

Au coeur de la discorde entre Londres et Bruxelles, la clause du "backstop" prévoit que le Royaume-Uni tout entier reste dans un "territoire douanier unique" avec l'UE, faute de meilleure solution à l'issue d'une période transitoire, afin d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, Etat membre de l'UE.

Cependant Han Tan, analyste pour FXTM, a rappelé qu'avec "moins de six semaines avant la date limite du Brexit, les investisseurs vont avoir besoin de plus de preuves que la possibilité d'une sortie sans accord puisse être écartée".

Par ailleurs, le dollar baissait face à l'euro, qui gagnait 0,13%, à 1,1054 dollar.

Cours de vendredi Cours de jeudi ----------------------------------- 08H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1054 1,1041 EUR/JPY 119,29 119,26 EUR/CHF 1,0956 1,0960 EUR/GBP 0,8815 0,8815 USD/JPY 107,91 108,02 USD/CHF 0,9911 0,9927 GBP/USD 1,2541 1,2526

afp/buc