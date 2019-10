La livre sterling au plus haut en cinq mois face à l'euro

Londres (awp/afp) - La livre sterling repartait à la hausse mardi, atteignant un nouveau plus haut depuis mai face à l'euro tandis que l'optimisme autour d'un accord sur le Brexit continue de prévaloir.

Vers 11H00 GMT (13H00 à Paris), la livre sterling gagnait 0,37% face au billet vert, à 1,2655 dollar, et 0,50% face à l'euro, à 87,03 pence pour un euro, quelques minutes après être montée jusqu'à 86,90 pence pour un euro, un niveau plus vu depuis cinq mois.

"Selon un article de The Telegraph, des sources britanniques et européennes ont indiqué qu'après une journée de négociation positive, une solution potentielle au problème de la frontière de l'Irlande du Nord a été trouvée", ont souligné Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

En outre, le négociateur de l'UE Michel Barnier a déclaré mardi qu'un accord était "possible cette semaine".

La livre connaît actuellement un niveau de volatilité extrêmement élevé, plus vu depuis avril dernier.

La devise s'est ainsi envolée jeudi et vendredi, puis a traversé une séance agitée lundi, où elle a perdu plus de 1% avant de se reprendre légèrement.

Plusieurs analystes appelaient cependant à la prudence mardi, soulignant qu'un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, susceptible d'être approuvé par le Parlement britannique, restait hypothétique.

"Les Britanniques veulent un accord et ils ont bougé sur les points de blocage. Mais il faut rester prudent et voir si cela sera suffisant pour être traduit dans un texte juridique. Ce n'est pas encore fait", a d'ailleurs confié mardi à l'AFP le représentant d'un Etat membre.

En cas d'échec des négociations, "la question à un million de livres sera est-ce que Boris Johnson demande un report de la date limite du Brexit à ses partenaires européens", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group.

La livre n'a pas réagi aux chiffres sur l'emploi, alors que le taux de chômage au Royaume-Uni est remonté à 3,9% entre juin et août, contre 3,8% à fin juillet.

Cours de mardi Cours de lundi 11H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1015 1,1027 EUR/JPY 119,22 119,53 EUR/CHF 1,0986 1,0998 EUR/GBP 0,8703 0,8746 USD/JPY 108,22 108,40 USD/CHF 0,9973 0,9973 GBP/USD 1,2655 1,2608

afp/rp