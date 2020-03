La livre sterling chute face au dollar et revient à son niveau d'octobre

Londres (awp/afp) - La livre sterling continuait de s'affaiblir face au dollar et à l'euro, tombant à des niveaux plus vus depuis octobre, dans un marché fébrile et au lendemain d'une baisse surprise des taux de la Banque d'Angleterre.

Vers 13H45 GMT (14H45 à Paris), la livre perdait 1,31% face au billet vert, à 1,2652 dollar, un niveau plus vu depuis octobre, et 0,92% face à la devise européenne, à 88,72 pence pour un euro, une heure après être tombée à un plus bas en cinq mois également.

