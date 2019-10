La livre sterling continue d'être portée par des espoirs sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La livre sterling continuait son envolée vendredi, atteignant des niveaux plus vus depuis cinq mois face à l'euro et au dollar, portée par un regain d'optimisme concernant un accord sur le Brexit.

Vers 12H00 GMT (14H00 à Paris), la livre sterling gagnait 1,62% face au billet vert, à 1,2644 dollar.

Face à la devise européenne, elle prenait 1,17% à 87,42 pence pour un euro.

Vers 11H25 GMT, elle a atteint 1,2685 dollar et 87,20 pence pour un euro, des niveaux inédits depuis cinq mois.

La livre avait déjà bondi de 1,9% face au dollar et de 1,6% face à l'euro jeudi après que le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar ont ravivé l'espoir d'un accord sur le Brexit d'ici à sa date prévue le 31 octobre en assurant entrevoir "un chemin" vers un compromis sur la question clé de la frontière irlandaise.

Par ailleurs, les 27 ont donné leur feu vert pour lancer des négociations "intenses" sur le Brexit avec les Britanniques, ont indiqué vendredi des sources européennes, lors d'une réunion avec Michel Barnier.

"Le vrai test, comme précédemment avec Theresa May, dépendra de s'il y a un soutien" des Brexiters les plus durs et des conservateurs nord-irlandais, a souligné Michael Baker, analyste pour ETX Capital.

Selon lui, la livre pourrait effacer ses gains dès lors qu'une opposition à un nouvel accord commencera à se faire entendre.

Cours de vendredi Cours de jeudi 12H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1053 1,1005 EUR/JPY 119,82 118,84 EUR/CHF 1,1030 1,0973 EUR/GBP 0,8742 0,8845 USD/JPY 108,44 107,98 USD/CHF 0,9983 0,9970 GBP/USD 1,2644 1,2443

afp/rp