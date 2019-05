La livre sterling continue sa dégringolade face à l'euro et au dollar

Londres (awp/afp) - La livre sterling poursuivait son recul jeudi face à l'euro et au dollar, tandis que les marchés planchent d'ores et déjà sur l'après Theresa May, plus fragilisée que jamais après une nouvelle démission dans son gouvernement.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC) la livre s'échangeait à 88,24 pence pour un euro contre 88,05 la veille au soir, navigant autour de son plus bas depuis mi-février, atteint mercredi après-midi (88,40). C'est la quatorzième séance consécutive de baisse pour la devise britannique.

Face au billet vert elle s'échangeait à 1,2624 dollar, une heure après être tombée à 1,2606 dollar, un nouveau plus bas depuis début janvier. Mercredi soir, elle valait 1,2665 dollar. Depuis le début du mois, elle a lâché plus de 3% face au billet vert.

La Première ministre britannique avait proposé mardi une nouvelle série de compromis, dont la possibilité pour les députés de voter sur un second référendum, pour tenter de rallier la majorité des députés.

Elle a finalement surtout hérissé les eurosceptiques de son camp, comme la ministre chargée des relations avec le Parlement qui a annoncé sa démission.

Pour les analystes, cette nouvelle défection et l'échec annoncé de sa nouvelle tentative rendent le départ de Theresa May imminent.

"La forte probabilité d'un nouveau Premier ministre partisan d'un Brexit dur accroît naturellement les peurs d'un affrontement plus conflictuel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qui augmente les risques d'un Brexit sans accord fin octobre", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Un tel scénario apparait comme un cauchemar pour les milieux d'affaires et produirait probablement un effondrement de la livre.

De son côté l'euro baissait légèrement face au dollar, à 1,1139 dollar contre 1,1150 jeudi soir, au lendemain d'un compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui n'a pas fait bouger le marché.

"Le compte-rendu montre que la Fed n'est pas particulièrement pressée de changer ses taux dans le futur", a commenté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Il a cependant souligné que "ces minutes datent d'avant la rupture des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et que, par conséquent, l'environnement macro-économique a significativement évolué" depuis.

Jeudi, ce sera à la Banque centrale européenne de publier son dernier compte-rendu, attendu à 11H30 GMT.

Celui-ci "devrait rester aussi prudent que possible (...) gardant la monnaie unique sous pression", selon Mike van Dulken, analyste pour Accendo Markets.

Vers 09H00 GMT, le yen progressait face à l'euro, à 122,68 yens pour un euro (123,06 yens la veille), comme face au dollar, à 110,14 yens pour un dollar (110,36 la veille).

Le franc suisse gagnait du terrain face à l'euro, à 1,1242 franc pour un euro et se maintenait face au dollar, à 1,0092 franc pour un dollar.

L'once d'or valait 1.276,03 dollars, contre 1.273,30 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,9130 yuans pour un dollar, contre 6,9063 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.568,14 dollars, contre 7.832,46 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1139 1,1150 EUR/JPY 122,68 123,06 EUR/CHF 1,1242 1,1258 EUR/GBP 0,8824 0,8805 USD/JPY 110,14 110,36 USD/CHF 1,0092 1,0097 GBP/USD 1,2624 1,2665

afp/jh