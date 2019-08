La livre sterling grimpe face à l'euro et au dollar

New York (awp/afp) - La livre sterling bondissait jeudi face à l'euro et au dollar, gagnant plus de 1% face aux deux devises, signe d'un regain d'optimisme quant à la possibilité d'un accord sur le Brexit, tandis que l'euro se stabilisait face au dollar.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la livre gagnait 1,06% face au billet vert, à 1,2258 dollar, et 1,05% face à la monnaie unique, à 90,45 pence pour un euro, des niveaux plus vus depuis trois semaines.

L'euro s'échangeait à 1,1086 dollar, en progression de 0,01%.

"Les investisseurs réagissent aux derniers propos rassurants d'Angela Merkel sur le filet de sécurité irlandais", a expliqué à l'AFP Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

"Mme Merkel a déclaré qu'il est possible de trouver une solution au filet de sécurité qui maintiendrait l'intégrité du marché unique et respecterait les principes de l'accord de Belfast de 1998", a complété David Madden, analyste pour CMC Markets.

Le mécanisme dit de "filet de sécurité", ou "backstop", prévu dans l'accord conclu entre Londres et l'UE en novembre 2008, a été rejeté à plusieurs reprises par le Parlement britannique.

Cette disposition controversée, sorte de "police d'assurance" pour l'UE, vise à éviter qu'émerge à nouveau après le Brexit une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au sud, au risque de réveiller le conflit sur l'île.

Les derniers propos de la chancelière allemande, en déplacement à La Haye aux Pays-Bas, s'ajoutent à ceux d'Emmanuel Macron qui s'est déclaré un peu plus tôt dans la journée "confiant" qu'une solution puisse être trouvée "dans les 30 prochains jours" entre Londres et les 27, même s'il s'est montré plus prudent que le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La veille, Mme Merkel avait déjà fait un geste en direction de Boris Johnson en jugeant possible de trouver un accord négocié "dans les 30 prochains jours", alors que le pessimisme dominait sur les marchés ces dernières semaines.

Par ailleurs, l'euro effaçait ses gains face au dollar après avoir bondi dans le sillage de la publication d'un indice sur le production manufacturière française meilleur que prévu.

La monnaie unique avait également gagné du terrain à la veille du discours du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole.

De nombreux analystes s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux directeurs une ou plusieurs fois avant la fin de l'année, après les avoir déjà baissés à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire le 31 juillet.

Une baisse des taux d'intérêt pèse sur le dollar en le rendant moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1086 1,1085 EUR/JPY 117,97 118,19 EUR/CHF 1,0904 1,0884 EUR/GBP 0,9045 0,9139 USD/JPY 106,41 106,62 USD/CHF 0,9836 0,9819 GBP/USD 1,2258 1,2130

afp/rp