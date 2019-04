La livre sterling limite ses pertes malgré le chaos du Brexit

Londres (awp/afp) - La livre britannique baissait mardi, tout en restant à un niveau relativement élevé malgré le rejet par les députés de toutes les solutions alternatives à l'accord sur le Brexit proposé par le gouvernement.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la devise britannique s'échangeait à 85,89 pence pour un euro au lieu de 85,58 pence lundi soir à 21H00 GMT.

Elle se dépréciait aussi face au billet vert, à 1,3039 livre pour un dollar contre 1,3103 la veille.

L'euro, de son côté, reculait un peu face au billet vert, à 1,1198 dollar contre 1,1213 lundi soir.

"La livre fait preuve d'une remarquable résilience, se négociant actuellement autour de 1,30 dollar, malgré une nouvelle journée frustrante à Westminster", a fait remarquer Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Lundi, le Parlement britannique a échoué une nouvelle fois à s'accorder sur une alternative au plan négocié avec Bruxelles par la Première ministre Theresa May, un texte déjà rejeté trois fois.

Après ce nouveau vote infructueux, la livre a effacé ses gains accumulés sur la journée de lundi, mais n'est pas tombée plus bas.

Mme May doit formuler un nouveau plan d'ici le sommet européen exceptionnel convoqué le 10 avril, si elle souhaite éviter au Royaume-Uni une sortie de l'UE sans accord au soir du 12. Elle n'a pas renoncé à présenter une quatrième fois son accord de divorce aux députés.

La Première ministre "doit réunir son cabinet aujourd'hui, un événement qui pourrait engendrer un développement significatif: va-t-elle convoquer des élections surprises ou un second référendum?", s'est interrogé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Les Européens ont déjà affirmé à plusieurs reprises qu'un long report du Brexit ne pourrait être accordé qu'à condition d'un changement majeur au Royaume-Uni.

Dans le reste du monde, des indicateurs américains contrastés lundi - recul surprise des ventes de détails en février mais rebond du secteur manufacturier en mars - ont permis au dollar de progresser un peu face à l'euro.

Néanmoins, selon les analystes de Morgan Stanley, le dollar a déjà atteint son maximum "pour ce cycle", qui a correspondu à "un plus haut dans la croissance américaine et dans les attentes sur la politique monétaire, comparé au reste du monde".

En 2018, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt quatre fois et était, parmi les principales banques centrales, la plus volontariste dans le resserrement monétaire. Mais des inquiétudes sur la croissance l'ont récemment incitée à adopter un ton plus prudent.

Vers 09H00 GMT, le yen était stable face au dollar, à 111,39 yens pour un dollar contre 111,35 lundi, et grignotait un peu de terrain face à l'euro, à 124,74 yens pour un euro contre 124,86 lundi soir.

La devise suisse se maintenait face à l'euro, à 1,1196 franc suisse pour un euro contre 1,1199 vendredi et baissait face au dollar, à 0,9998 franc suisse pour un dollar, contre 0,9987 lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7241 yuans pour un dollar, contre 6,7115 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.286,60 dollars contre 1.287,75 dollars lundi. En début de séance asiatique, le métal est tombé à 1.285,00 dollars, son plus bas niveau depuis trois semaines.

Enfin, le bitcoin poursuivait sa hausse à 4.700,05 dollars contre 4.126,69 dollars lundi, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis novembre, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1198 1,1213

EUR/JPY 124,74 124,86

EUR/CHF 1,1196 1,1199

EUR/GBP 0,8589 0,8558

USD/JPY 111,39 111,35

USD/CHF 0,9998 0,9987

GBP/USD 1,3039 1,3103

afp/al