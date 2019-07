La livre sterling perd plus de 1% face au dollar pour la 1ère fois depuis mars

Londres (awp/afp) - La livre britannique perdait plus de 1% lundi face au dollar pour la première fois depuis fin mars, pénalisée par les craintes grandissantes d'un Brexit sans accord.

Vers 13H00 GMT (15H00 à Paris), la livre britannique perdait 1,15% face au billet vert, tombant à 1,2242 dollar, un niveau plus vu depuis près de deux ans et demi (mars 2017).

Face à l'euro, elle lâchait 1,07%, tombant à 90,85 pence pour un euro, son plus faible niveau depuis janvier.

La devise britannique n'avait plus connu de baisse de plus de 1% face au dollar sur une journée depuis le 28 mars 2019, après que le gouvernement avait annoncé qu'il comptait soumettre aux députés pour la troisième fois le texte de l'accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles, et déjà rejeté deux fois.

Pour les analystes, cette nouvelle baisse de la livre s'explique avant tout par les craintes grandissantes d'un Brexit sans accord.

Comme attendu, "il semblerait que la politique du gouvernement à propos de la perspective d'une sortie (de l'Union européenne) sans accord a considérablement évolué sous la houlette du nouveau Premier ministre Johnson", a commenté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Depuis la fin du mois de mai et la perspective de l'arrivée de Boris Johnson au poste de Premier ministre, la livre a perdu environ 3% face au dollar.

Boris Johnson a affirmé samedi que le Brexit représente une "énorme opportunité économique", mais qui a été traité par sa prédécesseure Theresa May comme un "évènement climatique hostile".

Jeudi, au lendemain de son arrivée au 10 Downing Street, il avait jugé "inacceptable" l'accord de divorce négocié par Mme May et avait réclamé en particulier "l'abolition" de la disposition controversée du "filet de sécurité" irlandais, faute de quoi son pays quitterait le giron européen sans accord.

Mais les dirigeants de l'UE ont répété qu'ils ne rouvriraient pas l'accord de divorce conclu en novembre.

Un Brexit sans accord est vu comme une catastrophe par le milieu des affaires, qui redoute des turbulences économiques, ce qui pèse sur la devise britannique.

afp/rp