La livre sterling proche de 1,30 dollar

New York (awp/afp) - La livre sterling a grimpé lundi au-dessus de 1,30 dollar pour la première fois depuis mai alors que les craintes d'un Brexit sans accord semblaient s'éloigner, avant de se replier un peu.

La devise britannique est montée vers 14H20 GMT jusqu'à 1,3013 dollar, un niveau plus vu depuis cinq mois.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la livre sterling s'échangeait à 1,2971 dollar, en recul de 0,10%.

Face à l'euro, elle gagnait 0,19%, à 85,94 pence pour un euro.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est vu refuser lundi un vote du Parlement sur l'accord de Brexit décroché la semaine dernière à Bruxelles, prolongeant la confusion à dix jours de la date prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Mais la livre sterling n'a pas spécialement fléchi face au refus du président du Parlement britannique d'organiser un second vote sur l'accord de Brexit dès lundi.

Une décision sans surprise pour Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui pronostique "une semaine volatile" pour la livre après plusieurs jours de forts mouvements, principalement à la hausse, au vu de sessions qui s'annoncent tumultueuses à Westminster.

Les investisseurs "s'attendent de plus en plus à ce que ce projet de loi soit adopté demain (mardi) et nous pourrions donc assister à une nouvelle hausse de la livre", a souligné David Cheetham, analyste pour Xtb.

Selon lui, les données "suggèrent toujours un nombre élevé de paris à la baisse qui pourraient devoir être couverts" en cas de hausse de la livre.

Les investisseurs pariant sur la baisse d'un actif peuvent en effet être tentés d'en acheter un peu pour "se couvrir" et limiter leurs pertes en cas de progression, ce qui stimule également la demande.

Alors que les députés britanniques ont repoussé samedi leur décision sur l'accord négocié par le Premier ministre, Boris Johnson, avec l'Union européenne, ce dernier a annoncé son intention de le faire approuver avant le 31 octobre pour éviter un nouveau délai.

De son côté, l'euro reculait de 0,18% face au billet vert, à 1,1147 dollar. La devise américaine restait toutefois proche de son plus bas depuis août face à la monnaie unique européenne.

"La saga du Brexit rattrape le dollar à un moment de vulnérabilité, alors que la multiplication des signes d'un ralentissement de l'économie américaine suggère une baisse quasi-certaine des taux d'intérêt par la Fed à la fin du mois", a commenté Joe Manimbo de Western Union.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1147 1,1167 EUR/JPY 121,08 121,10 EUR/CHF 1,0988 1,1003 EUR/GBP 0,8594 0,8600 USD/JPY 108,61 108,45 USD/CHF 0,9858 0,9854 GBP/USD 1,2971 1,2984

afp/rp