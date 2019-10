La livre sterling recule légèrement alors que se profilent des élections

New York (awp/afp) - La livre sterling reculait légèrement en fin de séance mardi après avoir beaucoup hésité alors que les députés britanniques débattaient de l'organisation d'élections législatives anticipées pour sortir de l'impasse du Brexit. Le dollar reculait légèrement en attendant une décision de la Fed.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), la devise britannique perdait 0,10% face à la devise européenne, à 86,39 pence pour un euro, et 0,01% face au billet vert, à 1,2862 dollar.

"La livre sterling s'affiche en petite baisse après une évolution en dents de scie, le principal parti d'opposition, le Parti travailliste, ayant signalé qu'il donnerait son accord à la convocation de législatives anticipées, comme souhaité par Boris Johnson", a observé Brendan McKenna, de Wells Fargo.

La date n'est pas encore sûre: le Premier ministre souhaiterait appeler les Britanniques aux urnes le 12 décembre tandis que le chef du Parti travailliste préférerait le 9 décembre.

"Même s'il n'a pas été encore fixé de date exacte pour ce scrutin, il semblerait que ce soit début décembre et les sondages d'opinion suggèrent que les partis favorables au Brexit pourraient regagner une majorité parlementaire", a souligné M. McKenna.

"Un tel résultat pourrait conduire à des progrès vers une sortie de l'Union européenne sur la base d'un accord, ce qui, à notre avis, pourrait permettre à la livre sterling de rebondir vivement", a estimé l'analyste.

Plus de trois ans après le référendum britannique de juin 2016 en faveur de la séparation, les milieux économiques redoutent en effet surtout les conséquences d'un Brexit sans accord.

Concernant le dollar, les investisseurs tourneront leurs regards mercredi vers la Réserve fédérale américaine, qui doit annoncer sa décision de politique monétaire. Une baisse des taux d'intérêt, la troisième consécutive, est très majoritairement attendue par les marchés.

"Le plus probable est une réduction des taux de 25 points de base, mais la trajectoire du dollar américain sera probablement déterminée par le ton et les orientations prévisionnelles de la déclaration qui accompagnera cette décision et de ses commentaires ultérieurs", a remarqué M. McKenna.

Vers 19H00 GMT, l'euro s'appréciait de 0,11% face au billet vert, à 1,1112 dollar.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1112 1,1100 EUR/JPY 120,94 120,94 EUR/CHF 1,1044 1,1040 EUR/GBP 0,8639 0,8629 USD/JPY 108,84 108,95 USD/CHF 0,9939 0,9946 GBP/USD 1,2862 1,2863

afp/rp