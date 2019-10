Londres (awp/afp) - La livre sterling montait jeudi face au dollar, et face à l'euro dans une moindre mesure, atteignant de nouveaux sommets en cinq mois peu après l'annonce d'un accord sur le Brexit.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), la livre sterling gagnait 0,86% face au billet vert, à 1,2942 dollar, et 0,60% face à l'euro, à 86,01 pence pour un euro, quelques minutes après avoir atteint 1,2990 dollar et 85,76 pence pour un euro, des niveaux plus vus depuis mai.

afp/jh