La livre sterling s'enflamme pour le 2e jour de suite

New York (awp/afp) - La livre sterling, portée par l'optimisme des investisseurs sur le Brexit, a très fortement progressé vendredi pour la deuxième journée de suite face au dollar et à l'euro, gagnant même temporairement plus de 2% face au billet vert.

La livre sterling s'est appréciée sur la journée de 1,8% face au billet vert, pour clôturer à 1,2668 dollar, et de 1,4% face à l'euro, à 87,24 pence pour un euro.

Elle est montée en cours de séance jusqu'à 1,2707 dollar, un niveau inédit depuis juillet, et 86,95 pence pour un euro, son plus haut depuis mai.

Les investisseurs ont été encouragés par l'espoir d'une possible résolution de l'impasse du Brexit, Londres et Bruxelles s'étant mis d'accord vendredi pour lancer des négociations intensives à 20 jours du divorce.

La livre avait déjà enregistré jeudi sa meilleure séance depuis mars en montant de 1,9% face au dollar et de 1,6% face à l'euro après que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son homologue irlandais, Leo Varadkar, avaient ravivé l'espoir d'un accord sur le Brexit.

Plusieurs analystes ont cependant rappelé qu'aucune avancée concrète n'avait eu lieu pour le moment.

"Les investisseurs sont évidemment heureux de profiter des rumeurs et poseront les questions plus tard", a ainsi commenté Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.

Pour David Madden, de CMC Markets, l'ampleur "colossale" de la progression de la livre montre aussi "à quel point les craintes d'un Brexit sans accord étaient intégrées dans les cours".

Selon lui, de nombreuses personnes qui préféraient se tenir loin de la devise britannique reviennent sur les marchés.

L'euro, de son côté, a profité de l'optimisme des investisseurs sur le sujet du Brexit mais aussi des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

La monnaie unique s'est appréciée de 0,34% face au dollar pour finir, à 1,1042 dollar.

"Au début de la semaine, les attentes étaient remarquablement faibles sur les probabilités que l'une ou l'autre série de réunions déboucherait sur un résultat positif, sans parler des deux, mais jeudi pourrait avoir été un tournant dans les deux cas", a souligné Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Après avoir distillé des signaux positifs, Donald Trump a annoncé vendredi un accord commercial partiel mais "très important" avec la Chine portant sur d'importants achats agricoles par Pékin, la propriété intellectuelle ou les services financiers.

En échange la Chine a obtenu que le président américain renonce à l'augmentation de 25% à 30% des tarifs douaniers punitifs sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises aux Etats-Unis, qui devait entrer en vigueur le 15 octobre.

"Le dollar américain, qui joue actuellement le rôle de valeur refuge, s'affaiblit donc dans un tel environnement", a expliqué Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.

"D'un autre côté, il y a des limites à l'affaissement du dollar alors que les attentes concernant une baisse des taux diminuent dans le même temps", a-t-il poursuivi.

En cas d'intensification de la guerre commerciale, la Réserve fédérale américaine pourrait en effet être tentée de baisser ses taux d'intérêt pour stimuler la croissance, ce qui aurait également pour conséquence de rendre le billet vert moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Cours de vendredi Cours de jeudi 21H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1042 1,1005 EUR/JPY 119,71 118,84 EUR/CHF 1,1006 1,0973 EUR/GBP 0,8724 0,8845 USD/JPY 108,29 107,98 USD/CHF 0,9974 0,9970 GBP/USD 1,2668 1,2443

