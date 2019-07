La livre sterling s'enfonce encore, plombée par le Brexit

Londres (awp/afp) - La livre sterling a touché mercredi de nouveaux plus bas face à l'euro et au dollar, toujours pénalisée par les craintes d'un Brexit abrupt.

Vers 07H45 GMT (09H45 HEC), la livre sterling perdait 0,11% face au billet vert, à 1,2393 dollar. Vers 06H55 GMT, elle a atteint 1,2382 dollar, un plus bas depuis avril 2017.

Face à l'euro, elle est tombée à un plus bas en six mois, à 90,51 pence pour un euro.

Mardi, la livre avait déjà atteint des plus bas qui remontaient à des durées identiques.

"La pression continue de peser à la baisse alors que les paris des investisseurs concernant un Brexit sans accord augmentent", a expliqué Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

"La nouvelle attaque contre la livre est survenue lorsque les deux candidats au poste de Premier ministre, Boris Johnson et Jeremy Hunt, ont clairement rejeté le filet de sécurité nord-irlandais (quelle que soit sa forme) durant leur dernier débat lundi soir", a ajouté Esther Reichelt, analyste pour Commerzbank.

Le filet de sécurité (ou "backstop") qui vise à éviter le retour d'une frontière dure entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, figure dans l'accord négocié entre Theresa May et l'Union européenne.

Mais ce mécanisme pourrait amarrer durablement le Royaume-Uni à l'Union européenne, arguent les "Brexiters" durs qui ont rejeté l'accord à la Chambre des communes ces derniers mois. L'UE a exclu toutefois toute renégociation de l'accord, ce qui fait planer la menace d'un Brexit abrupt, scénario cauchemar pour les milieux économiques.

Boris Johnson, l'actuel favori pour devenir Premier ministre, a même déclaré qu'il pourrait envoyer les parlementaires en vacances deux semaines avant la date prévue du Brexit, fixée au 31 octobre, pour éviter qu'ils n'empêchent une sortie sans accord, a souligné Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Mercredi, les investisseurs suivront les données sur l'inflation en juin au Royaume-Uni, alors que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a récemment ouvert la porte à une politique monétaire plus accommodante pour affronter le Brexit et le ralentissement de la croissance mondiale.

L'euro, de son côté, se stabilisait face au dollar (+0,02%), à 1,1208 dollar.

Cours de mercredi Cours de mardi 07H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1208 1,1211 EUR/JPY 121,43 121,35 EUR/CHF 1,1080 1,1075 EUR/GBP 0,9032 0,9036 USD/JPY 108,33 108,24 USD/CHF 0,9886 0,9879 GBP/USD 1,2393 1,2407

afp/jh