La livre sterling se redresse avec l'espoir de nouvelles avancées sur le Brexit

New York (awp/afp) - La livre britannique s'est redressée en cours de séance mardi après une intervention de la Première ministre, Theresa May, laissant entrevoir une possible solution à l'impasse du Brexit.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la devise britannique s'échangeait à 85,33 pence pour un euro au lieu de 85,58 pence lundi soir à 21H00 GMT.

Elle s'appréciait aussi face au billet vert, à 1,3121 livre pour un dollar contre 1,3103 la veille.

L'euro, de son côté, reculait un peu face au billet vert, à 1,1197 dollar contre 1,1213 lundi soir.

En baisse en début de journée, la devise britannique a regagné du terrain "quand Theresa May a tendu la main au leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, pour tenter de trouver une solution", a commenté Brendan McKenna, de Wells Fargo.

"Cela relève purement de l'optimisme mais les cambistes voient dans ce geste une possible avancée permettant d'éviter un Brexit sans accord", a-t-il souligné.

Dans une courte allocution depuis le 10, Downing Street, à l'issue d'un conseil des ministres de crise de sept heures, Mme May a en effet annoncé mardi soir son intention de réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, pour éviter une sortie sans accord au 12 avril.

Elle a aussi invité M. Corbyn à venir "s'assoir" avec elle "pour essayer de trouver un plan" qui pourra franchir l'étape du Parlement, une main tendue acceptée par le chef de l'opposition.

Le Parlement britannique avait échoué une nouvelle fois lundi à s'accorder sur une alternative au plan négocié avec Bruxelles par la Première ministre, un texte déjà rejeté trois fois.

Les Européens ont affirmé à plusieurs reprises qu'un long report du Brexit ne pourrait être accordé qu'à condition d'un changement majeur au Royaume-Uni.

Aux Etats-Unis, un indicateur en demi-teinte, le recul plus prononcé que prévu des commandes industrielles de biens durables en février, au lendemain d'autres statistiques mitigées sur la santé de l'économie américaine, a permis au dollar de profiter de son statut de valeur refuge et de progresser un peu face à l'euro.

Vers 19H00 GMT, le yen était stable face au dollar, à 111,38 yens pour un dollar contre 111,35 lundi, et grignotait un peu de terrain face à l'euro, à 124,72 yens pour un euro contre 124,86 lundi soir.

La devise suisse montait un peu face à l'euro, à 1,1179 franc suisse pour un euro contre 1,1199 lundi, et se stabilisait face au dollar, à 0,9984 franc suisse pour un dollar, contre 0,9987 lundi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7233 yuans pour un dollar, contre 6,7115 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.291,23 dollars contre 1.287,75 dollars lundi. En début de séance asiatique, le métal est tombé à 1.285,00 dollars, son plus bas niveau depuis trois semaines.

Enfin, le bitcoin maintenait sa hausse à 4.736,44 dollars, contre 4.126,69 dollars lundi, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis novembre, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1197 1,1213

EUR/JPY 124,72 124,86

EUR/CHF 1,1179 1,1199

EUR/GBP 0,8533 0,8558

USD/JPY 111,38 111,35

USD/CHF 0,9984 0,9987

GBP/USD 1,3121 1,3103

afp/rp