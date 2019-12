Le dollar en recul avec le retour des incertitudes commerciales

New York (awp/afp) - Le dollar cédait un peu de terrain face à l'euro et creusait ses pertes face au yen et au franc suisse après des propos de Donald Trump suggérant qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être reporté après la présidentielle américaine de 2020.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro grappillait 0,02% face au billet vert, à 1,1081 dollar.

Face au yen et au franc suisse, généralement considérés comme des valeurs refuge, la devise américaine perdait respectivement 0,37% (à 108,58 yens) et 0,45% (à 0,9868 franc suisse pour un dollar).

Interrogé sur les négociations autour d'un accord commercial avec la Chine, Donald Trump a affirmé mardi à Londres qu'il n'avait pas de date butoir, indiquant qu'il pourrait même attendre après la présidentielle de novembre prochain.

"La nonchalance du président Trump a pris le marché par surprise, alors que les investisseurs avaient le sentiment que les pourparlers commerciaux étaient proches de leur dénouement", fait remarquer Boris Schlossberg de BK Asset Management.

Le dollar a également été lesté par la menace brandie mardi par l'administration Trump d'imposer des tarifs douaniers additionnels pouvant aller jusqu'à 100% sur 2,4 milliards de produits français si Paris ne renonce pas à sa taxe sur les entreprises du numérique.

Cette menace contre les biens français intervient au lendemain de l'annonce de droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine.

"Celui qui se décrit lui-même comme +l'homme des tarifs douaniers+ était sur sa lancée", ont résumé les analystes de Tempus FX pour qui l'ensemble des nouvelles commerciales ont pesé sur la devise américaine.

Par ailleurs, la livre a progressé face au billet vert, s'échangeant à 1,2993 dollar (+0,42%), à moins de 10 jours des élections britanniques.

"La livre a tendance à se renforcer avec des développements suggérant que les conservateurs auraient la majorité lors de l'élection de la semaine prochaine pourrait résulter en une majorité pour les conservateurs, ce qui renforcerait les perspectives d'un Brexit avec accord d'ici au début de l'année prochaine", note Joe Manimbo de Western Union.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1081 1,1079 EUR/JPY 120,32 120,74 EUR/CHF 1,0936 1,0982 EUR/GBP 0,8529 0,8563 USD/JPY 108,58 108,98 USD/CHF 0,9869 0,9913 GBP/USD 1,2993 1,2939

afp/rp