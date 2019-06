Le dollar fléchit alors que la Fed ouvre la porte à une baisse des taux

New York (awp/afp) - Le dollar se repliait face à l'euro et aux principales devises mercredi alors que la banque centrale américaine (Fed) a laissé ses taux d'intérêt inchangés mais aussi prévenu qu'elle était prête à intervenir en abaissant les taux en cas de ralentissement économique.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris) l'euro prenait 0,50% face au billet vert, s'échangeant à 1,1250 dollar, contre 1,1194 mardi à 21H00 GMT.

Déjà en légère baisse, le dollar a perdu encore plus de terrain quand la Fed a, dans un communiqué, assuré qu'elle "agira comme il le faut pour soutenir l'expansion".

Mettant en avant l'aggravation "des incertitudes" économiques, elle a aussi décidé de ne plus mettre en avant sa "patience" vis-à-vis d'un prochain ajustement des taux.

Si l'institution a laissé ses taux d'intérêt inchangés, 8 des 17 membres du Comité de politique monétaire ont anticipé qu'ils seraient abaissés d'ici la fin de l'année.

Une baisse des taux rend la devise moins rémunératrice et donc moins attractive pour les investisseurs.

Certains observateurs du marché soulignaient toutefois que la Fed ne s'était pas montrée si accommodante que cela.

Ainsi pour Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics, "le communiqué, les prévisions et les anticipations de taux ne garantissent pas qu'il y aura une baisse des taux cette année, encore moins deux baisses comme semble le souhaiter le marché". "Si un accord commercial (avec la Chine) est conclu et que la croissance est robuste, la Fed ne voudra pas se montrer accommodante", a-t-il estimé.

"La clé pour le dollar, et la politique monétaire, va maintenant résider dans les prochains indicateurs, sur l'emploi en juin et la croissance du deuxième trimestre, ainsi que dans la réunion la semaine prochaine (entre les présidents) Donald Trump et Xi Jinping", a souligné de son côté Joe Manimbo de Western Union.

Mardi, l'euro s'était soudainement replié mardi lorsque le patron de la BCE, Mario Draghi, avait indiqué que l'institution était prête à mettre en place des mesures de relance supplémentaires si l'inflation s'éloignait des 2% visés par l'institution.

"Une fois que toute l'agitation sera passée, le marché va devoir prendre en compte le fait que la banque centrale américaine ne va pas forcément se montrer aussi accommodante que ses homologues en Europe et ailleurs, ce qui est de nature à renforcer le dollar", a estimé M. Manimbo.

Vers 19H00 GMT, le yen se stabilisait face à l'euro, à 121,43 yens pour un euro, et montait face au billet vert, à 107,94 yens pour un dollar.

La devise britannique était en hausse face au dollar à 1,2669 dollar, tout comme face à la devise européenne à 88,79 pence pour un euro.

Le franc suisse montait face à la monnaie unique, à 1,1157 franc suisse pour un euro, comme face au billet vert, à 0,9917 franc suisse pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9036 yuans pour un dollar, contre 6,9032 yuans mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.353,57 dollars contre 1.346,62 dollars mardi soir.

Le bitcoin valait 9.113,92 dollars contre 9.125,34 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ----------------------------------- 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1250 1,1194 EUR/JPY 121,43 121,40 EUR/CHF 1,1157 1,1198 EUR/GBP 0,8879 0,8914 USD/JPY 107,94 108,45 USD/CHF 0,9917 1,0005 GBP/USD 1,2669 1,2558

afp/rp