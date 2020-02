Le dollar fragilisé par la perspective de nouvelles baisses des taux

New York (awp/afp) - Le dollar était en repli mardi, les acteurs du marché étant de plus en plus nombreux à envisager une baisse des taux directeurs américains avant la fin de l'année avec les craintes grandissantes autour du coronavirus.

Vers 20H00 GMT, la devise américaine reculait de 0,24% face à l'euro, à 1,0880 dollar.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier d'autres devises, était lui en baisse de 0,42%.

Les fortes inquiétudes sur la propagation du coronavirus dans le monde faisaient dégringoler Wall Street une deuxième séance de suite, les acteurs du marché anticipant les conséquences économiques de l'épidémie de pneumonie virale.

Selon Joe Manimbo, de Western Union, la dégringolade des rendements obligataires aux Etats-Unis mardi ainsi que le nombre croissant d'investisseurs misant sur une baisse à venir des taux directeurs de la banque centrale américaine pesaient lourdement sur le dollar.

Une baisse des taux rend en effet le billet vert moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes munis d'autres devises.

Selon la plateforme boursière CME, les investisseurs s'attendent, dans leur immense majorité, à un abaissement du loyer de l'argent aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année. Près de la moitié estime qu'une baisse aura lieu lors de la réunion de politique monétaire de la Fed en avril.

Le yen et le franc suisse profitaient eux de leur statut de valeur refuge en s'appréciant à la fois face au dollar et à l'euro.

"Le yen continue d'être recherché alors que les acteurs du marché font toujours preuve de prudence" face aux incertitudes liées au coronavirus, note Brendan McKenna de Wells Fargo.

La veille, la devise japonaise s'était déjà largement appréciée.

Certains observateurs ont cependant souligné que si le nombre de cas de coronavirus augmentait dans le pays, cela pourrait le pénaliser économiquement et peser sur sa devise.

Le yen avait d'ailleurs décroché la semaine dernière.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0880 1,0854 EUR/JPY 119,77 120,17 EUR/CHF 1,0619 1,0626 EUR/GBP 0,8369 0,8398 USD/JPY 110,08 110,72 USD/CHF 0,9760 0,9791 GBP/USD 1,3001 1,2924

afp/rp