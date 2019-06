Le dollar lesté face à l'euro par les tensions commerciales

New York (awp/afp) - Le dollar reculait lundi face à l'euro et à d'autres grandes devises alors que les investisseurs redoutent l'impact de l'escalade des tensions entre Washington et ses partenaires commerciaux sur l'économie des Etats-Unis et, par ricochet, sur la politique monétaire du pays.

A 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro montait de 0,77% face au billet vert, à 1,1255 dollar contre 1,1169 dollar vendredi à 21H00 GMT.

"Le marché est dominé par les inquiétudes croissantes liées aux incertitudes sur la politique commerciale américaine, qui touchent maintenant non seulement la Chine mais aussi le Mexique, et les effets que cela pourrait avoir sur la croissance des Etats-Unis et, in fine, sur la Réserve fédérale (Fed)", remarque Eric Theoret de ScotiaBank.

La Chine a haussé le ton dimanche dans sa guerre commerciale avec les Etats-Unis, rejetant sur Washington la responsabilité de l'échec des discussions et ne laissant entrevoir à court terme aucune sortie de crise.

Et après avoir annoncé jeudi son intention d'imposer dès le 10 juin des droits de douane progressifs sur l'ensemble des biens importés du Mexique, Donald Trump a poursuivi tout le week-end ses attaques contre son voisin, coupable à ses yeux de laxisme face à l'immigration clandestine.

Les tensions commerciales ont habituellement tendance à privilégier le dollar en tant que valeur refuge. Mais la perspective grandissante d'une voire deux baisses des taux d'ici la fin de l'année, rattrapait le billet vert lundi.

Alors que le vice-président de l'institution Richard Clarida avait la semaine dernière estimé que la Banque centrale pourrait envisager une baisse des taux d'intérêt en cas de ralentissement plus marqué que prévu de l'économie ou en cas de faiblesse persistante de l'inflation, le président de l'antenne de St Louis James Bullard a aussi lundi "plus ou moins clairement appelé à une baisse des taux", souligne M. Theoret.

Une telle décision rendrait le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

A l'inverse, les tensions commerciales ont plutôt profité à l'or, qui a atteint un plus haut depuis mars à 1.326,91 dollars l'once.

L'euro, de son côté, accélérait ses gains du début de séance bien que "la crise politique progresse de plus en plus dans la zone euro", selon Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Au premier rang des inquiétudes figure le budget italien. Le vice-Premier ministre du pays Matteo Salvini a promis samedi de ne pas céder et d'être "le plus têtu" dans le bras de fer budgétaire l'opposant à Bruxelles qui s'inquiète de la détérioration des finances publiques italiennes et menace d'engager des sanctions.

En Allemagne, le départ inattendu dimanche d'Andrea Nahles de la tête du parti social-démocrate a fait ressurgir les interrogations sur l'avenir de la coalition gouvernementale que dirige la chancelière Angela Merkel.

En général, les marchés ont plutôt tendance à privilégier la stabilité et voient d'un mauvais oeil les bouleversements politiques.

Vers 19H00 GMT, le yen perdait du terrain face à l'euro, à 121,62 yens pour un euro, et montait face au billet vert, à 108,06 yens pour un dollar contre 108,29 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise britannique s'appréciait face au billet vert, à 1,2665 dollar pour une livre, mais baissait face à l'euro, à 88,67 pence pour un euro.

Le franc suisse se stabilisait face à la devise européenne, à 1,1173 franc suisse pour un euro, et progressait face au billet vert, à 0,9927 franc suisse pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9037 yuans pour un dollar, contre 6,9050 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.326,06 dollars, contre 1.305,45 dollars vendredi soir.

Le bitcoin valait 8.558,07 dollars, contre 8.503,38 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1255 1,1169

EUR/JPY 121,62 120,96

EUR/CHF 1,1173 1,1179

EUR/GBP 0,8867 0,8841

USD/JPY 108,06 108,29

USD/CHF 0,9927 1,0006

GBP/USD 1,2665 1,2629

afp/rp