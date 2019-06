Le dollar monte face à l'euro après des commentaires de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar remontait face à l'euro mardi après avoir atteint plus tôt un plus bas en trois mois, dans le sillage de propos de membres de la banque centrale américaine un peu moins accommodants qu'anticipé.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1373 dollar au lieu de 1,1399 lundi soir, soit un recul de 0,23%.

La Banque centrale américaine "réfléchit" à une éventuelle baisse des taux d'intérêts si les incertitudes liées aux tensions commerciales et au ralentissement mondial continuent de peser sur les perspectives de l'économie, a affirmé mardi le patron de la Fed, Jerome Powell, dans un discours à New York.

Le patron de l'institution a toutefois précisé que la Fed ne veut pas "surréagir" à des facteurs de faiblesse économique qui pourraient s'avérer "temporaires".

"Entre les lignes, le marché a perçu que seules deux hausses de taux pouvaient être envisagées cette année et pas forcément trois comme beaucoup l'ont imaginé jusque-là", a réagi Joe Manimbo de Western Union.

Aux propos de Jerome Powell se sont en outre ajoutés ceux du président de l'antenne de la Fed de St Louis, James Bullard, affirmant qu'il estime "exagéré" le scénario d'une baisse de taux de 50 points de base (0,50%) lors de la prochaine réunion de l'institution en juillet.

"Ce n'est pas la fin du monde", a-t-il affirmé lors d'une interview à Bloomberg, au sujet des anticipations de ralentissement de l'économie américaine.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent la probabilité, lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet, d'une baisse des taux de 25 points de base à 64,6% et d'une baisse des taux de 50 points de base à 35,4%.

Les baisses de taux ont pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les investisseurs.

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, lors du sommet du G20 qui s'ouvrira vendredi au Japon, alors que les négociations commerciales sont au point mort.

Le yen, de son côté, était en hausse face au billet vert à 107,10 yens pour un dollar contre 107,30 yens lundi soir, et s'appréciait aussi face à l'euro, à 121,81 yens pour un euro contre 122,31 yens la veille.

L'or profitait également de ces tensions, touchant vers 04H00 GMT un nouveau plus haut en six ans, à 1.439,65 dollars l'once. Il s'échangeait à 1.423,62 dollars vers 19H00 GMT.

La devise britannique baissait face au dollar, à 1,2698 dollar pour une livre, ainsi que face à l'euro à 89,57 pence pour un euro.

Le franc suisse reculait face au billet vert, à 0,9747 franc suisse pour un dollar, ainsi que face à la monnaie européenne, à 1,1086 franc suisse pour un euro.

La monnaie chinoise a reculé face au billet vert: elle a fini à 6,8798 yuans pour un dollar contre 6,8770 lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin continuait son ascension, et valait 11.379,25 dollars, contre 10.856,69 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1373 1,1399 EUR/JPY 121,81 122,31 EUR/CHF 1,1086 1,1079 EUR/GBP 0,8957 0,8947 USD/JPY 107,10 107,30 USD/CHF 0,9747 0,9720 GBP/USD 1,2698 1,2743

