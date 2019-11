Le dollar progresse, porté par le commerce et un indicateur rassurant

New York (awp/afp) - L'euro baissait mardi face au dollar dans un marché plus confiant sur le front commercial sino-américain et revigoré par le rebond de l'activité dans les services aux Etats-Unis en octobre.

Vers 20H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro perdait 0,53% face au billet vert, à 1,1069 dollar.

Après avoir débuté la journée stable face au dollar, la monnaie unique a reculé en cours d'échanges européens.

Elle a légèrement accru ses pertes après que l'indice de l'association professionnelle ISM a fait état d'une nette hausse de l'activité dans les services aux Etats-Unis, supérieure aux attentes des analystes.

L'indice non-manufacturier s'est établi à 54,7%, s'inscrivant 2,1 points de pourcentage au-dessus de son niveau du mois de septembre. Les analystes s'attendaient à une croissance moins soutenue, à 53,3%.

Le dollar s'était déjà apprécié lundi en fin de journée face aux principales devises, porté par un regain d'optimisme des marchés financiers sur les questions commerciales.

"Le marché est tiré par un retour des espoirs de la signature d'une +première phase+ de l'accord entre la Chine et les Etats-Unis ce mois-ci", a noté Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

Après des commentaires encourageants du principal conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow, vendredi, le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, a alimenté l'entrain en faisant part dimanche dans une interview de son optimisme sur la conclusion d'un accord commercial partiel avec la Chine d'ici la fin du mois.

"Même un modeste accord commercial diminue la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed, ce qui conforte le dollar," a ajouté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Kit Juckes, de Société Générale, faisait pour sa part état d'informations de presse publiées ce matin rapportant que "les Etats-Unis envisageaient de supprimer certaines taxes imposées sur les biens chinois plutôt que de différer la mise en place de nouvelles".

La bonne santé du dollar se traduisait également par sa forte progression face au yen et au franc suisse.

Le billet vert prenait 0,57% face à la devise japonaise, à 109,20 yens, et 0,51% face à la devise helvétique, à 0,9930 franc suisse pour un dollar.

Cours de mardi Cours de lundi 20H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1069 1,1128 EUR/JPY 120,88 120,83 EUR/CHF 1,0992 1,0993 EUR/GBP 0,8593 0,8637 USD/JPY 109,20 108,58 USD/CHF 0,9930 0,9879 GBP/USD 1,2882 1,2884

afp/rp