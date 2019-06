Le dollar rebondit face à l'euro, les investisseurs jouent la prudence

New York (awp/afp) - Le dollar rebondissait face à l'euro vendredi après un récent plongeon, alors que la situation économique en Chine et la montée de tensions géopolitiques au Moyen-Orient encourageaient les investisseurs à se tourner vers les actifs réputés peu risqués.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1212 dollar, contre 1,1276 dollar jeudi à 21H00 GMT.

"Les investisseurs jouent la prudence", a commenté vendredi Joe Manimbo de Western Union.

Plusieurs éléments ont incité ces derniers à se détourner des actifs risqués et à miser sur des produits réputés plus sûrs, tels que le dollar et l'or.

D'abord la brusque montée de tensions jeudi après des attaques en mer d'Oman contre deux tankers, norvégien et japonais. Le président américain Donald Trump a accusé vendredi l'Iran d'en être à l'origine, en s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone, une accusation démentie par Téhéran.

La situation économique en Chine inquiète également alors que la production industrielle dans le pays a montré des signes d'essoufflement, enregistrant son niveau le plus bas depuis 17 ans.

Réputée pour être le moteur de croissance mondial, l'économie chinoise pourrait faire ralentir celle de la planète.

Côté indicateurs, des statistiques américaines ont toutefois donné quelques signaux de confiance.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont sensiblement progressé en mai, tandis que la production industrielle a fait mieux que prévu.

Ces indicateurs surviennent après plusieurs statistiques témoignant d'un ralentissement de l'activité dans le pays qui peut justifier aux yeux du marché une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ces deux bonnes nouvelles économiques enlevaient un peu de pression à la Fed et les investisseurs pouvaient considérer qu'un assouplissement monétaire n'était pas assuré, ce qui bénéficiait au dollar.

La perspective d'une baisse de taux rendrait le billet vert moins rémunérateur et donc moins attractif pour les investisseurs.

Vers 19H00 GMT, la devise européenne reculait face à la monnaie nippone, à 121,70 yens pour un euro contre 122,22 yens jeudi soir. Le billet vert était en hausse face au yen, à 108,55 yens pour un dollar contre 108,38 la veille.

La livre britannique baissait un peu face à la monnaie unique européenne, à 89,04 pence pour un euro contre 88,98 pence jeudi soir. Elle reculait également face au billet vert, à 1,2591 dollar pour une livre (1,2674 la veille).

La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,1198 franc suisse pour un euro, et reculait face au billet vert, à 0,9988 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or descendait à 1.341,31 dollars contre 1.342,29 dollars jeudi soir. Le métal jaune a toutefois bondi en cours de séance, atteignant son sommet depuis avril 2018, à 1.358,26 dollars.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9255 yuans pour un dollar, contre 6,9216 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 8.412,46 dollars contre 8.261,05 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi ----------------------------------- 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1212 1,1276 EUR/JPY 121,70 122,22 EUR/CHF 1,1198 1,1207 EUR/GBP 0,8904 0,8898 USD/JPY 108,55 108,38 USD/CHF 0,9988 0,9940 GBP/USD 1,2591 1,2674

afp/rp