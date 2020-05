Le dollar recule face à l'euro au lendemain d'une hausse

New York (awp/afp) - Le dollar cédait du terrain face à l'euro mardi après s'être apprécié la veille et avant une intervention attendue du président de la Réserve fédérale.

Vers 19H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro prenait 0,44% face au billet vert, à 1,0855 dollar.

Le dollar avait cependant progressé face à la monnaie unique européenne plus tôt dans la séance, poursuivant sur sa lancée de la veille.

Lundi, le billet vert avait aussi atteint, durant la séance américaine, un plus haut en deux semaines face à la devise japonaise, ce qui "suggère que les investisseurs ont choisi le dollar comme valeur refuge préférée plutôt que le yen", dont c'est historiquement la principale caractéristique, a souligné Jasper Lawler, pour London Capital Group.

Alors que la reprise de l'activité s'amorce notamment en Europe, l'Organisation mondiale de la santé recommande une "extrême vigilance" dans le déconfinement.

L'expérience des premiers touchés, en Asie, incite en effet à la plus grande prudence. Malgré le déploiement de moyens considérables pour traquer le coronavirus, et les précautions soigneusement suivies par leur population, Wuhan (la ville du centre de la Chine d'où est partie l'épidémie) a signalé de nouveaux cas dimanche et lundi, mais aucun mardi.

La Corée du Sud se débat, pour sa part, avec un foyer d'infection à Séoul, parti d'un jeune homme de 29 ans ayant fréquenté plusieurs bars et boîtes de nuit.

La résurgence de nouveaux cas, bien que faible, "met en lumière le chemin difficile qui attend l'économie mondiale", a commenté Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Par ailleurs, le dollar était lesté mardi par le recul de 0,8% des prix à la consommation en avril comparés à ceux enregistrés en mars aux Etats-Unis. C'est la plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2008, selon l'indice CPI publié par le département du Travail.

Mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell doit s'exprimer au sujet des perspectives économiques.

Cours de mardi Cours de lundi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0855 1,0839 EUR/JPY 116,39 115,60 EUR/CHF 1,0516 1,0528 EUR/GBP 0,8832 0,8734 USD/JPY 107,22 106,65 USD/CHF 0,9688 0,9713 GBP/USD 1,2290 1,2410

afp/rp