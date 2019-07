Le dollar remonte face à l'euro sur fond de spéculations sur la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar s'appréciait face à l'euro vendredi en fin de séance alors que le marché tentait de décrypter des commentaires de responsables de la Banque centrale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,52% face au billet vert par rapport à jeudi soir, à 1,1218 dollar.

"Il y a eu beaucoup de confusion après le discours jeudi de John Williams", le président de l'antenne de la Fed de New York, "probablement surinterprété par les marchés", a observé Mazen Issa de TD Securities.

M. Williams a expliqué que moins une banque centrale avait de munitions à sa disposition, quand les taux sont déjà très bas, plus elle devait agir vite au moindre signe de ralentissement.

Des propos immédiatement interprétés par le marché comme l'annonce d'une baisse d'un demi-point de pourcentage en juillet, soit le double de ce qui est attendu. Or, une baisse des taux rend le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Le vice-président de la Fed Richard Clarida a aussi estimé jeudi qu'il ne "fallait pas attendre que la situation se détériore trop" pour baisser les taux.

La Fed de New York a ensuite tenté d'expliquer vendredi que les commentaires de M. Williams ne relevaient nullement d'une annonce à venir mais de commentaires sur vingt ans de recherche.

Résultat: "le dollar est revenu vendredi au même point qu'avant le discours", a constaté M. Issa.

"Si le marché a pu un temps miser sur une baisse des taux de l'ordre d'un demi-point de pourcentage, c'était avant la diffusion de données solides sur les ventes au détail et sur l'inflation, et avant les commentaires de James Bullard (le président de la Fed de St Louis) écartant une telle hypothèse alors qu'il est l'un des membres les plus prudents de l'institution", a-t-il souligné.

De façon générale, "la Fed a vraiment du mal à communiquer cette année", a remarqué M. Issa en rappelant qu'après la hausse des taux en décembre dernier, "elle a parlé de +patience+, de +pilotage automatique+, de +soutenir l'expansion économique+".

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1218 1,1277 EUR/JPY 120,83 121,00 EUR/CHF 1,1021 1,1067 EUR/GBP 0,8977 0,8986 USD/JPY 107,71 107,30 USD/CHF 0,9824 0,9814 GBP/USD 1,2497 1,2549

afp/rp