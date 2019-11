Le dollar reste stable face à l'euro malgré l'emploi américain

Londres (awp/afp) - Le dollar n'a pas réussi à conserver longtemps vendredi ses gains face à l'euro engrangés après des données sur l'emploi américain meilleures que prévu et tandis que la journée est fériée dans de nombreux pays européens.

Vers 14H10 GMT (15H10 à Paris), l'euro gagnait 0,04% face au billet vert, à 1,1156 dollar.

Le taux de chômage aux Etats-Unis en octobre est légèrement remonté à 3,6% contre 3,5% le mois d'avant, en partie à cause de la grève chez General Motors, mais les créations d'emplois sont restées solides.

L'économie a créé 128.000 emplois en octobre, un peu plus que prévu. Les chiffres d'août et de septembre ont en outre été révisés en hausse de 95.000, selon les données du ministère du Travail publiées vendredi.

"Le dollar américain a grimpé face aux autres devises, mais ce mouvement pourrait être de courte durée alors que l'appétit pour le risque pourrait finalement bénéficier à d'autres devises", a réagi à la publication des chiffres Edward Moya, analyste pour Oanda.

L'indice ISM manufacturier, qui mesure l'activité du secteur, a en outre quelque peu pénalisé le billet vert, en s'affichant à 48,3% contre 48,9% espérés par les analystes.

Les analystes ont cependant salué la performance du marché du travail aux Etats-Unis tandis que la Réserve fédérale américaine a indiqué mercredi vouloir faire une pause dans son cycle de baisse de ses taux d'intérêt, une ambition qui pourrait se heurter à la morosité de l'environnement économique selon plusieurs observateurs.

Une baisse des taux a pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

"Les vents contraires (pour le dollar) soufflent également sur le front commercial, des rapports indiquant que les autorités chinoises ont manifesté un certain scepticisme à l'égard des perspectives de la première phase d'un accord commercial discuté entre la Chine et les États-Unis au cours de ce mois de novembre", avait en outre souligné plus tôt dans la journée Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Cours de vendredi Cours de jeudi 14H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1156 1,1152 EUR/JPY 120,54 120,48 EUR/CHF 1,1014 1,1001 EUR/GBP 0,8610 0,8617 USD/JPY 108,04 108,03 USD/CHF 0,9871 0,9864 GBP/USD 1,2956 1,2942

afp/rp