Le dollar se renforce face aux valeurs refuges après un lundi noir

New York (awp/afp) - Le dollar rebondissait mardi face au franc suisse et au yen au lendemain d'une dégringolade des cours pétroliers et des places boursières, qui a provoqué des mouvements massifs vers des devises jugées plus sûres.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), le billet vert grimpait de 2,54% face à la devise japonaise à 105,03 yens et de 1,44% face à la devise helvétique, à 0,9387 franc suisse pour un dollar.

"L'extrême aversion au risque" observée lundi "se dissipe mardi dans l'espoir que les principaux décideurs politiques au niveau mondial prendront des mesures d'expansion budgétaire pour s'attaquer aux retombées économiques négatives de l'épidémie de Covid-19", a expliqué Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Des mesures de soutien à l'économie américaine doivent être précisées mardi par la Maison Blanche. Lundi soir, Donald Trump a évoqué de possibles coupes dans les taxes salariales ainsi qu'une aide pour les salariés payés à l'heure.

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a aussi reconnu que "de nouvelles mesures parlementaires (allaient) vite devenir nécessaires".

Le Congrès américain a déjà approuvé le 5 mars un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus.

Des mesures budgétaires contribueraient à desserrer l'étau sur la Réserve fédérale américaine pour qu'elle adopte une politique monétaire plus accommodante, qui pèse sur le dollar.

L'institution doit tenir sa prochaine réunion de politique monétaire la semaine prochaine et les investisseurs anticipent une nouvelle réduction des taux au jour le jour après la baisse surprise d'un demi-point de pourcentage annoncée mardi dernier.

Donald Trump a d'ailleurs de nouveau exhorté la Fed, mardi sur Twitter, à abaisser les taux, qualifiant la banque centrale américaine de "minable" et de "lente."

Jeudi, les investisseurs se tourneront vers la Banque centrale européenne, qui annoncera sa décision concernant les mesures économiques à prendre face à l'épidémie qui paralyse l'économie.

L'euro perdait d'ailleurs 1,38% face au billet vert, à 1,1292 dollar, au lendemain d'une flambée, qui l'a vu culminer à 1,1495 dollar, un niveau plus vu depuis fin janvier 2019.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1292 1,1450 EUR/JPY 118,61 117,20 EUR/CHF 1,0600 1,0594 EUR/GBP 0,8747 0,8727 USD/JPY 105,03 102,36 USD/CHF 0,9387 0,9252 GBP/USD 1,2911 1,3117

afp/rp

ktr-dho/jum/sl