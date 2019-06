Le dollar se stabilise face à l'euro, optimisme réservé sur le commerce

New York (awp/afp) - Le dollar était quasi-stable mercredi face à l'euro, le marché tentant d'évaluer les chances d'un accord commercial proche entre les Etats-Unis et la Chine à la suite des propos optimistes du secrétaire américain au Trésor, à quelques jours d'une rencontre entre les présidents Trump et Xi.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1372 dollar, au lieu de 1,1367 mardi soir, soit une hausse de 0,04% de la monnaie unique.

"A moins de 48 heures du G20 à Osaka au Japon, les yeux sont rivés sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis", a expliqué Kathy Lien de BK Asset Management.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin s'est montré confiant sur l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois prévue samedi en marge du sommet du G20, et objet de toutes les attentions.

"Nous avons parcouru environ 90% du chemin (vers un accord) et je pense qu'il est possible que nous y parvenions", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNBC depuis Bahreïn.

Ces déclarations ont encouragé une vague d'optimisme sur le marché des actions mais peu de mouvements sur le marché des devises car "ces commentaires sont largement une redite de ce qu'il a déjà affirmé en avril et en mai", a affirmé Justin McQueen de DailyFX.

Le marché n'a pas non plus réagi outre-mesure à une nouvelle logorrhée verbale de Donald Trump mercredi au cours d'une interview à la chaîne conservatrice américaine Fox Business, passant en revue parfois avec grande virulence des sujets aussi variés que la Banque centrale américaine, l'Iran et la Chine.

Contre le président de la Fed, Jerome Powell, à qui il reproche de brider l'économie et la Bourse, le locataire de la maison Blanche a notamment asséné: "C'est grâce à moi qu'il est là et il veut montrer qu'il est un dur. Qu'il nous montre qu'il est un dur, mais il ne fait pas un bon boulot!"

Vers 19H00 GMT, la devise britannique se stabilisait face au dollar, à 1,2691 dollar pour une livre, et également face à l'euro, à 89,60 pence pour un euro.

Le yen, de son côté, perdait du terrain face au billet vert, à 107,80 yens pour un dollar contre 107,20 yens mardi soir, et se dépréciait également face à l'euro, à 122,59 yens pour un euro contre 121,84 yens la veille.

Le franc suisse baissait face au billet vert, à 0,9776 franc suisse pour un dollar, ainsi que face à la monnaie européenne, à 1,1117 franc suisse pour un euro.

La monnaie chinoise a clôturé à 6,8800 yuans pour un dollar, contre 6,8798 mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.410,78 dollars, contre 1.423,45 dollars la veille au soir. L'or avait profité mardi du regain de tensions géopolitiques, touchant un nouveau plus haut en six ans, à 1.439,65 dollars l'once.

Le bitcoin continuait son ascension et valait 13.698,00 dollars, contre 11.366,24 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg, soit une hausse de plus de 20% sur la séance.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1372 1,1367 EUR/JPY 122,59 121,84 EUR/CHF 1,1117 1,1089 EUR/GBP 0,8960 0,8957 USD/JPY 107,80 107,20 USD/CHF 0,9776 0,9755 GBP/USD 1,2691 1,2689

