Le marché des changes bousculé, la livre sterling s'enfonce

Londres (awp/afp) - Le marché des devises ne faisait pas exception et connaissait de forts mouvements jeudi, notamment avec la livre sterling en chute libre face au dollar.

Vers 16H35 GMT (17H35 à Paris), la livre sterling dégringolait de 2,15% face au billet vert, à 1,2545 dollar, un niveau plus vu depuis octobre.

Face à la monnaie unique, elle perdait 0,63%, à 88,52 pence pour un euro, après avoir atteint un peu avant 14H00 GMT 89,14 pence pour un euro, un plus bas en cinq mois également.

"Un sentiment de malaise croissant quant à la gravité de la pandémie de coronavirus qui va s'abattre sur l'économie britannique réduit l'attrait des investisseurs pour la livre sterling", a expliqué à l'AFP Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

"Le relâchement budgétaire et monétaire devrait contribuer à fournir plus de soutien à l'économie britannique mais ce n'est pas non plus une panacée pour empêcher un ralentissement brutal", avaient déjà souligné plus tôt dans la journée Lee Hardman et Derek Halpenny, analystes pour MUFG, tandis que la livre perdait déjà du terrain.

Mercredi, la Banque d'Angleterre a annoncé par surprise une baisse de 0,5 point de son taux directeur. Si dans un premier temps, la devise n'a pas souffert comme cela aurait pu être anticipé, les marchés semblant se satisfaire d'une telle action, elle n'a pas su se maintenir durablement.

Le gouvernement a, en outre, sorti l'artillerie lourde pour aider l'économie à traverser la tempête du coronavirus, avec un soutien budgétaire de 30 milliards de livres.

Depuis décembre, 127.070 contaminations ont été recensées dans 115 pays et territoires, dont 4.687 décès, selon un comptage de l'AFP établi à partir de sources officielles jeudi à 12h00 GMT. Le Royaume-Uni est, pour le moment, moins touché que ses autres voisins européens, notamment l'Italie et la France.

L'euro, de son côté, perdait 1,54% face au billet vert, à 1,1096 dollar, à l'issue d'une réunion de la Banque centrale européenne.

Très attendue face à la pandémie de coronavirus, la BCE a présenté jeudi une série de mesures pour calmer les marchés financiers et soutenir l'économie. Elle n'a en revanche pas touché à ses taux d'intérêt directeurs et la présidente de l'institution, Christine Lagarde, a déploré "la lenteur et la complaisance" des gouvernements.

"Tel un médecin à court de médicaments, le désir de la BCE de dévoiler un nouvel assouplissement monétaire pour affronter le coronavirus s'est heurté durement à la réalité", a commenté Ulas Akincilar, analyste pour Infinox, alors que l'institution a déjà une politique ultra-accommodante.

En temps normal, un maintien des taux d'intérêt aurait bénéficié à l'euro, "mais nous avons laissé la normalité derrière nous depuis longtemps et la monnaie unique a rapidement été victime de la déroute des marchés boursiers européens", a-t-il ajouté, tandis que l'indice CAC 40 et le FTSE-100 s'effondraient de plus de 10%.

Cours de jeudi Cours de mercredi 16H35 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1096 1,1270 EUR/JPY 117,01 117,82 EUR/CHF 1,0573 1,0577 EUR/GBP 0,8852 0,8791 USD/JPY 105,35 104,54 USD/CHF 0,9523 0,9385 GBP/USD 1,2545 1,2820

afp/rp