Le peso argentin en baisse après la visite du FMI

Buenos Aires (awp/afp) - La monnaie argentine s'est dépréciée mardi de 2,47%, à 58,66 pesos pour un billet vert, au cours d'une journée volatile durant laquelle la Banque centrale a injecté 300 millions de dollars sur le marché des changes.

La dépréciation du peso argentin se produit au lendemain des critiques contre le Fonds monétaire international (FMI) formulées par le camp du candidat péroniste de centre gauche et favori des sondages à la présidentielle d'octobre, Alberto Fernandez, au sortir de la réunion avec les représentant du FMI à Buenos Aires.

"Le prêt reçu par le pays et l'ensemble des conditions associées à ce dernier n'ont provoqué aucun des résultats escomptés", a écrit lundi soir l'équipe de M. Fernandez dans un communiqué.

"L'économie réelle n'a pas cessé de se contracter, l'emploi et la situation des entreprises et des familles d'empirer, l'inflation n'a pas connu de baisse soutenue et la dette publique n'a pas cessé d'augmenter", poursuit le texte.

Submergée par deux crises monétaires en 2018 ayant fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l'Argentine avait appelé le Fonds à la rescousse, pour obtenir un prêt de plus de 57 milliards de dollars. En échange, le pays s'est engagé à équilibrer ses comptes.

"Les projections que nous avons sont assez négatives. L'économie est très fragile et l'est devenue bien plus après les primaires" du 11 août, où M. Fernandez a remporté 47% des suffrages, loin devant le sortant, le libéral Mauricio Macri (32%) qui brigue un second mandat.

L'économie argentine connaît une des inflations les plus élevées au monde (25,1% entre janvier et juillet, 54,4% sur les 12 derniers mois), une baisse de la consommation, des fermetures de commerces et une augmentation de la pauvreté (32% en 2018) et du chômage (10,1% cette année).

