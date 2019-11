Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 19 novembre (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

MARDI 19 NOVEMBRE

BERLIN - Les adhérents du Parti social-démocrate (SPD) commencent à voter pour désigner leur prochain chef de file. Le vote s'achève le 29 novembre, avec proclamation des résultats le 30. De l'issue de la procédure dépendra la suite de la coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel.

VARSOVIE - Discours de politique générale du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

MERCREDI 20 NOVEMBRE

BANGKOK - (jusqu'au 23) Le pape François entame une visite de trois jours en Thaïlande.

JEUDI 21 NOVEMBRE

VIENNE - Réunion trimestrielle du conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), que devraient dominer les dossiers iranien et nord-coréens.

LONDRES - Le Parti travailliste (opposition) dévoile son programme en vue des élections législatives anticipées du 12 décembre au Royaume-Uni.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

NAGOYA, Japon - Réunion sur deux jours des ministres des Affaires étrangères des pays du G20.

NATIONS UNIES - Le Conseil de sécurité des Nations unies se penche sur la situation au Yémen.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

TOKYO - (jusqu'au 26) Le pape François, en provenance de Thaïlande, se rend au Japon avec des visites prévues à Hiroshima, Nagasaki et Tokyo.

LUNDI 25 NOVEMBRE

TOKYO - Le pape François s'entretient avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et est reçu par l'empereur Naruhito.

MERCREDI 27 NOVEMBRE

STRASBOURG - Ursula von der Leyen, présidente de la future Commission européenne, prononce un discours devant le Parlement européen avant le vote en séance plénière des députés européens sur le nouveau collège des commissaires.

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

BRUXELLES - Date probable de l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen. La nouvelle équipe exécutive aurait dû prendre ses fonctions le 1er novembre, mais le rejet au Parlement européen de trois commissaires désignés par les Etats membres, dont la Française Sylvie Goulard, a retardé le processus.

LUNDI 2-VENDREDI 13 DECEMBRE

MADRID - L'Espagne organise la COP-25, 25e conférence des parties à la convention-cadre de l'Onu sur les changements climatiques, initialement prévue au Chili.

MARDI 3-MERCREDI 4 DECEMBRE

LONDRES - Sommet de l'Otan.

VENDREDI 6-DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

ERFURT, Allemagne - Congrès annuel du SPD, partenaire d'Angela Merkel dans la coalition au pouvoir.

LUNDI 9 DECEMBRE

PARIS - Selon l'Elysée, un sommet au "format Normandie" doit réunir à Paris la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine en vue d'un règlement du conflit dans le Donbass.

JEUDI 12 DÉCEMBRE

LONDRES - Elections générales anticipées au Royaume-Uni.

ALGER - Election présidentielle en Algérie.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

WASHINGTON - Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à hauteur de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo. Ces taxes devaient dans un premier temps entrer en vigueur le 1er septembre 2019.

LUNDI 16 DECEMBRE

BRUXELLES - Audience sur le mandat d'arrêt émis par l'Espagne pour obtenir l'extradition du dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

ZAGREB - Election présidentielle en Croatie.

LUNDI 6 JANVIER 2020

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumée sur deux femmes doit s'ouvrir à Manhattan.

LUNDI 3 FEVRIER

DES MOINES, Iowa - Les caucus de l'Iowa donnent le coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Suivront le New Hampshire (11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février). Le "Super Tuesday" du 3 mars avec notamment la Californie désignera environ 40% des délégués, et devrait donner une idée claire de la suite du processus.

LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET

MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate.

LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT

CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain.

MARDI 3 NOVEMBRE

WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain).

