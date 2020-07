Coronavirus-Le bilan en Inde s'alourdit à plus de 20.000 décès

7 juillet (Reuters) - L'Inde a fait état mardi de 467 décès supplémentaires provoqués par le coronavirus, portant à 20.160 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie.

Plus de 22.200 nouveaux cas de contamination ont aussi été confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, pour un total de 719.665 cas recensés.

L'Inde est devenu le troisième pays au monde le plus touché par la pandémie, devant la Russie, et derrière les Etats-Unis et la Brésil. (Jane Wardell; version française Jean Terzian)