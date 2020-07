Entretien Trump-Poutine sur le contrôle des armes et le coronavirus

MOSCOU/WASHINGTON, 24 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à son homologue russe Vladimir Poutine qu'il souhaitait éviter une course à l'armement coûteuse avec la Russie et la Chine et espérait des avancées dans les négociations sur le contrôle des armes, a rapporté la Maison blanche.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont aussi évoqué le programme nucléaire iranien, a indiqué pour sa part le Kremlin.

"La nécessité d'efforts collectifs pour maintenir la stabilité régionale et le régime mondial de non-prolifération du nucléaire a été soulignée par les deux camps", a déclaré la présidence russe dans un communiqué.

La Maison blanche n'a fait aucune mention de l'Iran.

Elle a toutefois fait savoir que les deux dirigeants avaient aussi discuté de moyens de vaincre la pandémie de coronavirus tout en continuant de rouvrir les économies mondiales.

Washington estime que Pékin doit se joindre aux discussions entre les Etats-Unis et la Russie sur la signature d'un pacte destiné à remplacer le nouveau traité START, qui expire en février prochain.

Un haut diplomate chinois a entrouvert ce mois-ci la porte à cette hypothèse, déclarant que Pékin serait ravi de prendre part à des pourparlers sur le contrôle des armes avec Washington et Moscou, mais à la condition que les Etats-Unis réduisent leur arsenal nucléaire à un niveau similaire à celui de la Chine, environ vingt fois moins important. (Polina Devitt à Moscou et Steve Holland à Washington; version française Jean Terzian)