L'armée ukrainienne et les séparatistes évacuent Petrivske

PETRIVSKE, Ukraine, 9 novembre (Reuters) - Les forces ukrainiennes et les rebelles prorusses ont commencé samedi à évacuer Petrivske, un village du Donbass, dans l'est du pays, rapporte un journaliste de Reuters sur place.

Le retrait de cette localité fait partie des mesures de confiance censées ouvrir la voie à un sommet au "format Normandie" entre l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne pour mettre fin au conflit dans le bassin du Don.

Les combats entre forces ukrainiennes et rebelles prorusses ont fait plus de 13.000 morts depuis 2014 et les deux parties se rejettent la responsabilité des violations du cessez-le-feu conclu à Minsk en 2015.

Avec le retrait de Petrivske, le gouvernement ukrainien dit avoir rempli toutes les conditions nécessaires à la tenue du sommet. (Matthias Williams, Jean-Philippe Lefief pour le service français)