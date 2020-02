Les étapes de la propagation du nouveau coronavirus

Paris (awp/afp) - Voici les principales étapes de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus chinois, depuis son émergence fin décembre dans la métropole chinoise de Wuhan (centre).

Le bilan s'élève mardi à 425 morts morts et plus de 20.000 contaminations.

Première alerte

Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises préviennent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'émergence à Wuhan (11 millions d'habitants, capitale de la province du Hubei dans le centre), de cas de pneumonie d'origine inconnue.

Plusieurs malades travaillaient dans un marché alimentaire de gros, fermé par les autorités le 1er janvier.

Le 7 janvier 2020, les premières analyses chinoises permettent d'identifier un nouveau coronavirus.

Premier mort

Le 11, Pékin annonce un premier mort.

Le 13, premier cas de contamination hors de Chine, en Thaïlande.

Plusieurs grands aéroports mettent en place des dépistages.

Transmission humaine

Le 20, la transmission entre humains est confirmée.

Près de la moitié des provinces chinoises sont touchées, dont Pékin, Shanghaï et Shenzhen.

Le lendemain, premier cas aux Etats-Unis.

Wuhan coupée du monde

Le 23, trains et avions au départ de Wuhan ne circulent plus, les autoroutes sont bloquées. Les festivités du Nouvel An chinois sont annulées à Pékin, la Cité interdite fermée au public.

L'OMS reconnaît l'"urgence en Chine".

Le 24, deux décès sont signalés en Chine loin du berceau de l'épidémie.

Trois cas sont confirmés en France, les premiers en Europe.

56 millions d'habitants confinés

Le 25, Pékin ordonne des dépistages dans les transports. Pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde, plus de 56 millions d'habitants confinés.

Le 26, Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l'étranger. De nombreux transports intérieurs sont suspendus, les congés du Nouvel An prolongés jusqu'au 2 février.

Le 27, l'Allemagne et les Etats-Unis déconseillent tout voyage en Chine.

Rapatriements

Le 28, deux premiers cas de transmission directe du virus hors de Chine sont confirmés (Japon et Allemagne).

Les Etats-Unis débutent le développement de vaccins potentiels.

Le 29, premiers cas au Moyen-Orient, aux Emirats arabes unis.

Le Japon et les Etats-Unis commencent à rapatrier leurs ressortissants. Des compagnies aériennes suspendent ou réduisent leurs vols avec la Chine continentale.

Urgence internationale

Le 30, un 6e cas est annoncé en France, première contamination sur le sol français.

La Russie décide de fermer sa frontière avec la Chine.

L'OMS classe l'épidémie comme "une urgence de santé publique de portée internationale", mais estime qu'il n'y a pas lieu de limiter voyages et échanges commerciaux avec la Chine.

Les chercheurs progressent

Le 31, la France, le Royaume-Uni, et la Corée du Sud rapatrient des ressortissants. L'Italie proclame l'état d'urgence.

L'Union européenne débloque 10 millions d'euros pour la recherche. Après des équipes chinoises et australiennes, l'Institut Pasteur à Paris parvient à mettre en culture des souches du virus, étape importante vers un vaccin et un traitement.

Premier mort hors de Chine

Le 2 février, une deuxième ville, Wenzhou (9 millions d'habitants), est confinée. L'OMS annonce que les Philippines ont signalé le premier décès hors de Chine, un Chinois originaire de Wuhan.

La banque centrale chinoise décide d'injecter 1.200 milliards de yuans (156 milliards d'euros) pour soutenir l'économie, affectée par l'épidémie.

Besoin urgent de masques en Chine

Le 3 février, la Bourse de Shanghai, qui était fermée depuis le 24 janvier, plonge.

Pékin accuse Washington de "semer la panique", après l'interdiction d'entrée sur son territoire des étrangers s'étant récemment rendus en Chine. Cette décision est suivie par d'autres pays et par les bateaux de croisière.

La Chine indique avoir besoin "d'urgence" de masques de protection.

L'agence antidopage chinoise suspend ses contrôles, à six mois des JO de Tokyo.

Un mort à Hong Kong

Le 4, un Hongkongais devient le deuxième mort du coronavirus hors de Chine continentale.

Deux grandes villes de l'est de la Chine annoncent des mesures de confinement pour 9 millions de personnes.

A Wuhan, un hôpital construit en 10 jours accueille ses premiers patients.

Le premier cas de contamination humaine est signalé à Singapour.

Le gouvernement belge annonce qu'un premier cas de coronavirus a été détecté sur un passager d'un vol de rapatriement d'Européens depuis Wuhan.

afp/lk