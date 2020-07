MOSCOU, 20 juillet (Reuters) - Les autorités sanitaires russes ont fait état lundi de 5.940 nouveaux cas de contamination au coronavirus et déploré 85 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Avec 12.427 morts et 777.486 infections, la Russie est le quatrième pays au monde le plus durement frappé par le virus pour ce qui concerne le nombre officiel de contaminations. (Gleb Stolyarov et Anton Kolodyazhnyy; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)