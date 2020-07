Russie: l'inflation accélère à 3,2% en juin

Moscou (awp/afp) - L'inflation russe est repartie à la hausse en juin, à 3,2% sur un an, après le léger ralentissement de mai, selon les chiffres publiés mercredi par l'institut des statistiques Rosstat.

Les prix à la consommation ont commencé à grimper en mars - après des mois d'inflation historiquement basse - sur fond de crise pétrolière et de ralentissement économique mondial dû à la pandémie de Covid-19.

Alors que la Banque centrale avait indiqué que la flambée des prix liée à ces évènements serait limitée dans sa durée et son ampleur, l'inflation a légèrement accéléré en juin après un ralentissement en mai (+3,0% sur un an).

Sur un mois, cet indicateur a augmenté de 0,2%.

Le chiffre de juin est notamment tiré vers le haut par la progression des prix de l'alimentaire (+4,2% sur un an). Le prix des céréales et légumineuses a explosé sur un an en juin (+25,9%), ainsi que celui des pâtes (+8,8%).

La Banque centrale russe avait baissé en juin son taux directeur à un niveau historiquement bas (4,50%), estimant que l'accélération de l'inflation - provoquée par la chute du rouble et des ruées sur certains produits de consommation - ne serait que temporaire.

La Banque de Russie maintient un objectif de 4% d'inflation.

L'institution a indiqué qu'après une croissance de 1,6% au premier trimestre, le PIB russe pourrait se contracter de 8 à 10% au deuxième trimestre. Pour l'année 2020, elle s'attend à une chute du PIB de 4 à 6%.

afp/rp