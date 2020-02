Russie: la Banque centrale baisse son taux directeur à 6,00%

Moscou (awp/afp) - La Banque centrale de Russie a annoncé vendredi une nouvelle baisse de son taux directeur, de 0,25 point, à 6,00%, malgré une légère embellie de la croissance, l'inflation continuant de ralentir plus vite que prévu.

"Le ralentissement de l'inflation dépasse les prévisions", a indiqué la Banque centrale dans un communiqué, ajoutant que "le taux de croissance de l'économie russe a augmenté au deuxième semestre 2019", mais que les "risques d'un important ralentissement économique mondial persistent".

L'inflation a poursuivi sa baisse en janvier, à 2,4% sur un an. Un ralentissement continu et plus rapide que prévu de cet indicateur pendant une grande partie de l'année 2019 a déjà poussé la Banque centrale à baisser son taux directeur plusieurs fois de suite. Elle a laissé entendre vendredi que cela pourrait se poursuivre.

La Banque a indiqué tabler désormais sur une inflation annuelle entre 3,5% et 4,0% en 2020, proche de son objectif de 4,0% par la suite.

La Russie a affiché une croissance de 1,3% en 2019, avec une amélioration au deuxième semestre après un début d'année morose. L'économie reste minée par "une demande extérieure d'exportations russes qui faiblit face à un ralentissement économique mondial".

La Banque centrale a néanmoins noté l'atténuation des risques posés par les guerres commerciales, tout en soulignant "l'intensification de la volatilité des matières premières et des marchés financiers mondiaux".

Elle relève que l'épidémie du coronavirus "sera un facteur d'incertitude supplémentaire au cours des prochains trimestres".

La Banque centrale prévoit une croissance de 1,5-2,0% cette année, et de 2-3% en 2022, à condition que le gouvernement "mette en place des mesures pour surmonter les contraintes structurelles, y compris la mise en place des projets nationaux", des gigantesques investissements, notamment dans les infrastructures, prévus d'ici 2024.

La prochaine réunion de politique monétaire est prévue le 20 mars.

