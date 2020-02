USA-Des démocrates veulent sanctionner toute ingérence russe

WASHINGTON, 25 février (Reuters) - De hauts représentants démocrates ont demandé lundi à l'administration Trump de prendre immédiatement des sanctions contre la Russie après que les services du renseignement américain ont informé le Congrès que la Russie semblait chercher à influencer l'élection présidentielle de novembre prochain.

Les sénateurs démocrates Chuck Schumer, Bob Menendez et Sherrod Brown ont écrit au secrétaire d'Etat Mike Pompeo et au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour leur demander que l'administration impose "immédiatement et rigoureusement" des sanctions contre le gouvernement à Moscou et tout ressortissant russe impliqué dans une ingérence électorale.

Une source au Congrès a déclaré vendredi à Reuters que des représentants des services du renseignement ont déclaré aux parlementaires que la Russie semblait engagée dans une campagne de désinformation et de propagande destinée à favoriser les candidatures de Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate, et de Donald Trump.

Le Kremlin a nié vendredi toute ingérence dans la campagne présidentielle américaine.

Dans la lettre publiée lundi, les sénateurs démocrates appellent Pompeo et Mnuchin à décider rapidement de sanctions. "Faire moins que cela reviendrait à renoncer à votre responsabilité de protéger et défendre les Etats-Unis contre cette menace sérieuse pour notre sécurité nationale et pour l'intégrité de notre processus électoral", écrivent-ils.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche, du département d'Etat et du département du Trésor. (Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)