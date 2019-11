Ukraine-Sommet en "format Normandie" le 9 décembre à Paris-Elysée

(Actualisé avec communiqué ukrainien)

PARIS, 15 novembre (Reuters) - Un sommet au "format Normandie" réunissant la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine se tiendra le 9 décembre à Paris, a annoncé vendredi la présidence française.

"Le sommet se tiendra alors que des avancées majeures sont intervenues depuis l’été dernier dans les négociations en vue du règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine, qui ont notamment permis le désengagement des troupes dans plusieurs zones de tension de la ligne de contact. Il permettra d’ouvrir une nouvelle séquence de mise en œuvre des accords de Minsk", dit l'Elysée dans un communiqué.

Selon la présidence ukrainienne, le chef de l'Etat français a appelé vendredi son homologue Volodimir Zelenski. "Emmanuel Macron a souligné que l'Ukraine pouvait compter sur le soutien de la France dans tous les domaines", dit-elle dans un communiqué.

Le dernier sommet en date réunissant chefs d'Etat et de gouvernement dans cette configuration avait eu lieu en octobre 2016. (Marine Pennetier et Jean-Philippe Lefief avec Matthias Williams à Kiev, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)