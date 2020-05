Washington supprime des dérogations à ses sanctions contre l'Iran

(actualisé avec déclarations de Mike Pompeo)

WASHINGTON, 27 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient mettre fin aux dérogations qui permettaient à des entreprises russes, chinoises et européennes de continuer à travailler sur certains sites nucléaires iraniens, confirmant une information publiée plus tôt par Reuters.

Cette décision, qui prendra effet après un délai de 60 jours, concerne les dérogations au régime de sanctions américains jusqu'ici accordées par Washington aux travaux sur le site de recherche d'Arak, sur la fourniture d'uranium enrichi pour le réacteur de recherche de Téhéran et au transfert de déchets nucléaires hors de l'Iran.

"Le régime iranien est resté dans la surenchère en amplifiant ses activités sensibles", a déclaré Mike Pompeo pour justifier la décision américaine.

Les Etats-Unis ont toutefois prolongé de 90 jours une autre exemption qui concerne la centrale nucléaire de Bushehr.

Washington avait déjà prolongé à plusieurs reprises les exemptions accordées à la Russie, la Chine et l'UE, parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 que le président américain Donald Trump a dénoncé en mai 2018, rétablissant progressivement les sanctions contre Téhéran. (Arshad Mohammed et Humeyra Pamuk, version française Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)