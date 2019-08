Le franc se renforce sur de mauvaises nouvelles conjoncturelles

Zurich (awp) - Le franc se renforçait mercredi après-midi face aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux, la zone euro et les Etats-Unis. La série de mauvaises statistiques macroéconomiques incitait les investisseurs à rechercher des valeurs considérées comme sûres.

A 15h50, la devise helvétique s'échangeait à 1,0868 franc pour un euro, contre 1,0910 EUR/CHF la veille au soir. Face au billet vert, le franc se renforçait à 0,9722 franc pour un dollar, après 0,978 USD/CHF mardi soir.

La série de mauvaises statistiques conjoncturelles minait le moral des intervenants. La croissance économique en zone euro a ainsi ralenti au deuxième trimestre à +0,2%, contre +0,4% au partiel précédent.

L'Allemagne a quant à elle vu son activité économique reculer au deuxième trimestre, ravivant les craintes de récession. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne s'est contracté de 0,1% par rapport au trimestre précédent.

En Chine, la production industrielle a fortement ralenti en juillet, son taux de croissance tombant à 4,8% sur un an, sa plus faible progression en 17 ans.

Le renchérissement du franc, difficile à supporter pour les exportateurs suisses, fait suite "à la publication de faibles données (économiques) soulignant les vents contraires auxquels fait face la conjoncture mondiale", a estimé Ricardo Evangelista, économiste chez Activtrades.

"Ces chiffres illustrent l'impact du litige commercial qui génère des craintes sur le marché", a-t-il ajouté. M. Evangelista a également pointé du doigt l'inversion de la courbe des taux entre les bons du Trésor américains à deux et dix ans, "qui n'a plus été vue depuis 2007 et qui est généralement interprétée comme un signe précurseur de récession".

al/rp