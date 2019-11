Ankara va rapatrier début décembre onze détenus français membres de Daech

ANKARA, 28 novembre (Reuters) - La Turquie va rapatrier début décembre onze détenus français membres du groupe Etat islamique (EI), rapportent jeudi des médias turcs citant le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu.

Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'ex-combattants ou de membres de leurs familles les ayant accompagnés en zone irako-syrienne.

La Turquie, qui critique de longue date le refus de ses alliés européens, dont la France, de prendre en charge leurs ressortissants partis en Irak et en Syrie, a entamé à la mi-novembre un programme de renvoi des activistes étrangers de l'EI et de leurs familles détenus sur son sol. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay version française Henri-Pierre André, édité par Sophie Louet)