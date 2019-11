Erdogan reçu chaleureusement à la Maison blanche

(actualisé avec déclaration turque)

WASHINGTON, 13 novembre (Reuters) - Donald Trump s'est félicité mercredi de la qualité de ses relations avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qu'il a reçu chaleureusement à la Maison blanche, alors que les divergences s'accumulent entre Washington et Ankara, notamment au sujet de la Syrie.

L'armée turque a lancé le 9 octobre une offensive dans le nord-est de la Syrie pour en chasser les miliciens kurdes soutenus par les Etats-Unis qui ont joué un rôle décisif dans la lutte contre les djihadistes de l'Etat islamique. Le gouvernement turc a par ailleurs fait récemment l'acquisition d'un système de défense antimissile russes S-400 que les Etats-Unis jugent incompatible avec les dispositifs de l'Otan.

"Nous sommes amis de longue date, presque depuis le premier jour. Nous comprenons nos pays respectifs. Nous savons d'où nous venons", a déclaré Donald Trump avant l'entretien, dans le Bureau ovale.

"Ils sont très respectés dans leur pays et dans la région", a-t-il poursuivi, désignant Erdogan et son épouse Emine.

Le président des Etats-Unis a promis de soulever la question des S-400 et d'évoquer celle d'un possible accord commercial portant sur 100 milliards de dollars.

Le ministre turc des Finances Berat Albayrak a de son côté salué des discussions "fructueuses" de nature à permettre aux deux pays de surmonter leurs divergences.

"Nous accompagnons notre président pour sa visite à Washington, une visite qui est très importante pour les relations entre la Turquie et les Etats-Unis", a-t-il commenté sur Twitter. (Alexandra Alper et Tuvan Gumrukcu, Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame pour le service français)