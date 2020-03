L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (02/03)

CORONAVIRUS

LE NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS EN FRANCE S'ÉLÈVE À 130 EN FRANCE

PARIS - Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France est désormais de 130 personnes, dimanche à 16h00, soit 30 de plus que la veille, a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors d'un point de presse quotidien.

Sur ce total, 116 personnes sont actuellement hospitalisées - dont neuf dans un état grave - 12 sont guéries et deux sont décédées.

Le gouvernement a pris samedi de nouvelles mesures de restriction pour freiner la progression de l'épidémie, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.

Le musée du Louvre est resté portes closes dimanche faute de personnel, une majorité d'agents ayant demandé à exercer leur droit de retrait en raison de l'épidémie.

A PEKIN, les autorités sanitaires ont annoncé lundi avoir confirmé 202 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à 80.026 le nombre de cas recensés en Chine continentale depuis que l'épidémie y est apparue en décembre dernier.

En Corée du Sud, principal foyer d'infection hors de Chine, le nombre de cas confirmés dépasse désormais le seuil des 4.000 et 22 décès ont été rapportés par les autorités.

USA 2020

BUTTIGIEG MET FIN À SA CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE

DETROIT, Michigan - Pete Buttigieg s'est retiré dimanche de la course à l'investiture démocrate pour l'élection de novembre prochain aux Etats-Unis, déclarant qu'il ne voyait plus de chances de victoire, au lendemain du large succès de Joe Biden en Caroline du Sud, quatrième étape des primaires.

Cette annonce redessine les contours des primaires démocrates à deux jours du "Super Tuesday", pendant lequel seront élus environ 40% des délégués à travers 14 Etats, alors que Pete Buttigieg avait remporté les caucus de l'Iowa et terminé de peu derrière Bernie Sanders dans le New Hampshire.

Mais ces gains initiaux dans des Etats majoritairement blancs et ruraux ont été suivis de scores nettement plus faibles dans le Nevada et en Caroline du Sud, où l'électorat est plus diversifié.

L'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, qui était inconnu du grand public avant de grimper dans les sondages en se décrivant comme l'avenir du Parti démocrate, cherchait à unifier les électeurs démocrates, indépendants et les républicains modérés. "Aujourd'hui est un moment de vérité (...) La vérité est que la voie s'est rétrécie au point de se fermer pour notre candidature, si ce n'est pour notre cause", a dit Buttigieg devant des partisans rassemblés dimanche soir à South Bend.

Le retrait du vétéran l'US Army, âgé de 38 ans et seul candidat ouvertement homosexuel, réduit à six le nombre de prétendants à l'investiture démocrate - alors qu'ils furent un temps plus d'une vingtaine.

Buttigieg et Biden ont tenté de s'entretenir par téléphone dimanche sans y parvenir, selon un conseiller de Buttigieg.

Joe Biden s'est relancé samedi dans la course à l'investiture démocrate en remportant largement la primaire de Caroline du Sud grâce au soutien de l'électorat afro-américain.

Cette victoire offre à l'ancien vice-président de Barack Obama l'occasion de se présenter comme une alternative modérée à Bernie Sanders, candidat "socialiste" autoproclamé qui rassemble pour l'instant le plus grand nombre de délégués après les caucus de l'Iowa et du Nevada et la primaire du New Hampshire.

LA TURQUIE DIT AVOIR DÉTRUIT DES DIZAINES DE CIBLES SYRIENNES

ISTANBUL/BEYROUTH - La Turquie a affirmé dimanche avoir détruit plus de 100 chars, des systèmes de défense antiaérienne et deux avions de combat appartenant à l'armée syrienne dans le cadre des représailles à la mort de 33 soldats turcs dans un raid mené jeudi par Damas.

Depuis le 27 février, a déclaré le ministre de la Défense Hulusi Akar, la Turquie a détruit un drone, huit hélicoptères, 103 chars, 72 obusiers, des lance-roquettes et six systèmes de défense anti-aérienne. Il a ajouté que 2.212 membres des forces syriennes avaient été "neutralisés", terme généralement utilisé pour signifier tué, blessé ou capturé.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré de son côté 74 morts dans les rangs des forces syriennes depuis la même date.

L'armée syrienne a parallèlement annoncé dimanche la fermeture aux avions et drones de tout l'espace aérien au-dessus du nord-ouest du pays, région tenue en partie par la rébellion avec le soutien de la Turquie.

Le président français Emmanuel Macron a demandé la cessation immédiate des hostilités dans la province d'Idlib et appelé la Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu "durable et vérifiable" dans cette région, a dit samedi l'Elysée dans un communiqué.

---

LA GRÈCE FACE À UN AFFLUX DE RÉFUGIÉS VENUS DE TURQUIE

KASTANIES/LESBOS, Grèce - La Grèce a placé ses frontières en état de sécurité maximale dimanche face à l'arrivée de plusieurs milliers de migrants après la décision turque de ne plus bloquer le passage des réfugiés vers l'Europe.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a évalué samedi soir leur nombre à 13.000 environ.

Le vice-ministre grec de la Défense, Alkiviadis Stefanis, a déclaré dimanche matin que les autorités avaient empêché la veille 9.600 migrants de franchir illégalement la frontière.

Pour la deuxième journée consécutive, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour repousser des migrants au poste frontalier de Kastanies.

La Turquie a annoncé jeudi qu'elle cesserait de bloquer le passage de centaines de milliers de migrants vers l'Union européenne, comme elle s'y est engagée par un accord avec Bruxelles en 2016, en raison de l'intensification des combats dans la région syrienne d'Idlib qui provoque un nouvel afflux de réfugiés vers son territoire.

---

IRAK-LE PREMIER MINISTRE DÉSIGNÉ RETIRE SA CANDIDATURE À CE POSTE

BAGDAD - Le Premier ministre irakien désigné, Mohammed Allaoui, a retiré sa candidature à ce poste, accusant les partis politiques d'entraver son action et d'aggraver la crise du pays.

Cette décision intervient quelques heures après un nouveau refus du parlement d'approuver la composition de son gouvernement.

Son prédécesseur, Adel Abdel Mahdi, avait démissionné fin novembre au plus fort de la vague de contestation populaire, sur fond de lutte d'influence entre partis chiites pro et anti-iraniens.

Le président Barham Salih entamera des consultations pour choisir un nouveau candidat dans un délai de 15 jours, a annoncé l'agence de presse d'Etat.

---

FRANCE-OPPOSÉ AU 49.3, UN SÉNATEUR LAREM QUITTE LE PARTI PRÉSIDENTIEL

PARIS - Michel Amiel, sénateur La République en marche (LaRem) des Bouches-du-Rhône, a annoncé dimanche à la presse sa décision de quitter le parti présidentiel pour marquer son désaccord avec la décision du gouvernement de faire adopter sans vote son projet de loi sur la réforme des retraites.

Le sénateur a déclaré au Figaro se sentir "extrêmement déçu" par ce recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte, lequel est considéré comme adopté en l'absence de censure de l'exécutif.

"Pour moi, faire cela au milieu du week-end, en pleine épidémie de coronavirus (...) c'est nul, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement", a-t-il dit.

Michel Amiel s'était déjà démarqué de la majorité présidentielle en votant en janvier contre l'extension à toutes les femmes de la procréation médicale assistée (PMA).

C'est la première fois que la majorité issue de l'élection d'Emmanuel Macron utilise cet article 49.3, considéré comme une procédure brutale par l'opposition de droite comme de gauche.

Deux motions de censure seront débattues mardi, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste. Elles n'ont toutefois aucune chance de déboucher sur un renversement du gouvernement, compte tenu de l'équilibre des forces au sein de la chambre basse, largement dominée par LaRem.