La Turquie a commencé à rapatrier des djihadistes étrangers

(Actualisé avec ministre française des Armées, précisions)

ANKARA, 11 novembre (Reuters) - La Turquie a entrepris de renvoyer dans leur pays d'origine des activistes étrangers du groupe Etat islamique, dont un Américain lundi et sept Allemands le 14 novembre, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur turc.

Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, avait annoncé vendredi, cité par l'agence Anadolu, le rapatriement à venir des djihadistes étrangers, même ceux déchus de leur nationalité.

"Un combattant djihadiste américain a été expulsé", a déclaré lundi le porte-parole, Ismail Catakli, cité par l'agence Anadolu.

"Les procédures de départ pour sept combattants djihadistes d'origine allemande sont terminés, ils seront renvoyés le 14 novembre", a-t-il précisé.

"Trois autres activistes seront renvoyés aujourd'hui de centres de rétention", a-t-il ajouté selon NTV, sans préciser leur nationalité.

La chaîne de télévision publique TRT Haber rapporte que l'Etat turc entend rapatrier quelque 2.500 activistes, dont une majorité vers des pays de l'Union européenne, et que 813 djihadistes présumés sont actuellement en attente d'expulsion dans 12 centres de rétention.

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi que 1.201 activistes de l'EI étaient détenus dans les prisons turcs et que la Turquie en avait capturé 287 en Syrie lors de son offensive militaire contre les milices kurdes dans le nord-est du pays.

DES FRANÇAIS CONCERNÉS?

Ankara critique de longue date le refus de ses alliés européens, dont la France, de prendre en charge leurs ressortissants partis se battre en zone irako-syrienne.

On ignore si de présumés djihadistes français sont concernés dans l'immédiat.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré lundi matin sur France Inter ne pas avoir connaissance "au moment où l'on se parle d'un retour précis de terroristes de la part de la Turquie."

"Nous avons un protocole avec la Turquie, le protocole Cazeneuve, qui permet, lorsque des situations de ce type surviennent, de rapatrier vers la France des terroristes", a-t-elle rappelé.

La ministre a refusé de préciser le nombre de Français concernés. "Nous veillons à ce que ceux-ci restent en sécurité", a-t-elle simplement dit.

Interrogé à ce sujet, le ministère français des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire.

Une soixantaine de combattants français de l'EI étaient détenus dans le Nord-Est syrien, sous le contrôle des Kurdes, avant l'offensive turque du 9 octobre, selon des sources diplomatiques. En incluant les familles, les ressortissants français seraient au nombre de 400 à 500, selon les mêmes sources.

Le protocole Cazeneuve, du nom du ministre de l'Intérieur d'alors, a été conclu en 2014 entre la France et la Turquie pour encadrer les expulsions de djihadistes français et/ou de leurs familles. Les autorités françaises sont averties en amont et les personnes expulsées escortées par des policiers français à bord de lignes régulières. (Ece Toksabay et Tuvan Gumrukcu, Rédaction de Paris avec Sarah White pour la version française)