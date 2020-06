La Turquie a perdu du terrain dans le combat contre le COVID-19, dit Erdogan

ISTANBUL, 20 juin (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que la Turquie avait perdu du terrain dans sa bataille contre l'épidémie de coronavirus mais que l'accent mis sur l'hygiène, les masques et la distanciation sociale protégera les gens et permettra à l'économie de rebondir au second semestre.

"Les chiffres de ces derniers jours montrent que nous avons perdu notre position dans la lutte contre l'épidémie", a déclaré le président turc dans une allocution télévisée.

"Mais nous avons pour objectif de retirer la pandémie de notre agenda en respectant les règles de nettoyage, de masque et de distance", a ajouté Recep Tayyip Erdogan.

Les signes d'une reprise économique sont "assez forts" depuis le mois de mai et "nous attendons une grande dynamique à partir du second semestre de l'année", a-t-il encore dit. (Jonathan Spicer et Irem Koca, version française Matthieu Protard)