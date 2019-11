La Turquie capture un Kurde accusé d'attentat en Syrie

ANKARA, 17 novembre (Reuters) - Les autorités turques ont annoncé dimanche l'arrestation d'un combattant kurde syrien des YPG (Unités de protection du peuple) présenté comme l'auteur d'un attentat à la voiture piégée qui a fait 18 morts et 30 blessés samedi à Al Bab, ville du nord de la Syrie contrôlée par la Turquie depuis 2016.

"L'auteur de cette attaque a été capturé après une opération réussie des services de renseignement", a déclaré le ministère turc de la Défense sur Twitter.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la Turquie et ses alliés rebelles syriens ont lancé trois offensives distinctes dans le nord du pays à la fois contre le groupe Etat islamique (EI ou Daech) et les combattants kurdes des YPG, prenant ainsi le contrôle de zones frontalières. La dernière offensive en date a été lancée en octobre contre les YPG, que la Turquie qualifie d'organisation terroriste alliée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) actif sur son territoire.