Trump évoque la déception des Turcs après les déclarations de Macron sur l'Otan

(Précisions)

WASHINGTON, 13 novembre (Reuters) - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est très déçu par les propos tenus par Emmanuel Macron sur la question de l'Otan, a déclaré mercredi son homologue américain, Donald Trump, qui le recevait à la Maison blanche.

A un mois du sommet des 70 ans de l'Otan, les propos d'Emmanuel Macron, qui a déclaré au journal The Economist que l'Alliance atlantique était dans un état de "mort cérébrale", ont provoqué une onde de choc et relancé le débat sur le devenir et la finalité stratégique de l'organisation, déjà sous le coup des critiques répétées de Donald Trump.

"L'Otan en tant que système ne régule pas ses membres", a-t-il dit à l'hebdomadaire. "C'est quoi, l'article 5 demain ? C'est-à-dire que si le régime de Bachar al Assad décide de répliquer à la Turquie (membre de l'Otan, NDLR), est-ce que nous allons nous engager, c'est une vraie question".

"Je pense que je peux le dire parce que d'autres personnes sont au courant, et d'autres personnes pensent la même chose, qu'ils ont été très déçus et qu'il (Erdogan) a été très déçu par les déclarations de la France sur les engagements vis-à-vis de l'Otan", a déclaré Donald Trump en présence du chef d'Etat turc.

"Je pense que cela a beaucoup irrité le président et je ne pense qu'il en a été très content et d'autres personnes pensent la même chose", sans plus de précisions. (Ginger Gibson, Nicolas Delame pour le service français)