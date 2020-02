UBP recommande une approche sélective dans le choix des pays émergents et des émetteurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si les obligations des marchés émergents offrent des rendements consistants, c'est avant tout grâce au dynamisme économique de ces pays, qui constituent les moteurs de la croissance mondiale, observent Denis Girault, responsable de la gestion obligataire Marchés émergents et Karine Jesiolowski, en charge de l’investissement responsable pour l’Asset Management chez UBP.La situation est d'autant plus appréciable que les entreprises des pays émergents sont également beaucoup moins endettées, et donc moins risquées que les entreprises américaines à notation équivalente.Ainsi, en cas de retournement de la conjoncture économique mondiale, ce sont les entreprises des pays émergents, et non plus celles des pays occidentaux, qui bénéficieront de la meilleure assise financière pour faire face aux difficultés, soulignent les deux professionnels.Pour autant, tout ne se vaut pas dans le domaine de la dette émergente, préviennent-ils. Une sélection rigoureuse des pays et des emprunteurs est primordiale. L'Argentine et la Turquie, où l'inflation demeure mal maîtrisée, sont par exemple à éviter.A l'inverse, les entreprises asiatiques ou exposées à l'Asie font partie des opportunités à privilégier, ce continent restant le principal réservoir de croissance mondiale.Au sein de chaque pays, UBP recommande très clairement une approche "bottom-up" pour sélectionner les émetteurs selon leurs caractéristiques propres, en particulier sur le segment "high yield".