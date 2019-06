UV Germi : Invest Securities confirme son opinion

12/06/2019 | 10:00

Le bureau d'analyses a assisté à une réunion SFAF avec le management qui a fait le point sur ses projets de développement et perspectives. Suite à cette réunion, Invest Securities confirme son opinion Achat avec un objectif de cours de 5,5E.



' Il a indiqué que le marché de l'eau, principal contributeur au CA, restait bien orienté mais surtout que le marché du traitement de l'air allait offrir un fort relais de croissance ' indique le bureau d'analyses.



' Dans ce domaine, la société nourrit de fortes ambitions à court terme au Moyen-Orient avec 1 ME de CA en portefeuille qui pourrait se matérialiser sur le S2 2019 et permettre d'atteindre l'objectif d'un CA de 6,57 ME dès 2019 (vs guideline 2019/20) ' explique Invest Securities.



' A plus long terme, la société se structure pour atteindre un CA de 10 ME, attendu en 2021e ' rajoutent les analystes.



