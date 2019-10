UV Germi : Invest Securities reste à 'achat'

21/10/2019 | 10:37

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 5,5 euros sur UV Germi, soulignant une accélération de sa croissance organique à +14,9% au premier semestre 2019, alimentée principalement par le marché du traitement de l'eau en France.



'Cette bonne dynamique devrait se poursuivre sur le second semestre 2019 et voir même s'amplifier si la société parvient à concrétiser l'intérêt de pays du Moyen-Orient pour sa technologie Germi Air Clean', ajoute le bureau d'études.



Selon le bureau d'études, le spécialiste des appareils ultraviolets pour la dépollution pourrait voir sa direction communiquer sur ce sujet lors de la réunion avec les analystes financiers, prévue le 12 novembre prochain.



